Byl to jasný zápas. Fotbalisté Podřipanu Rovné B vyhráli v posledním kole III. třídy na…

„Motivace v utkání byla silná, nakonec to byl jednoduchý zápas,“ podotkl Milan Šmídl, trenér novopečeného mistra okresního přeboru.

Pro celý klub byl postup rezervního týmu do krajské soutěže jedním z hlavních sezónních cílů. „Jsme samozřejmě spokojeni, postup jsme chtěli. Je to hlavně díky spolupráci s A týmem a naším dorostem. Vytvořila se tady skvělá parta. U „béček“ je často těžké to všechno sladit. Trápila nás zranění, ale třeba právě kluci z A týmu nám hodně pomohli,“ přiznal.

Litoměřická rezerva samozřejmě narazila na soupeře, kterým zrovna nevoněl fakt, že jí pomáhají hráči z krajského přeboru. „My jsme na to narazili ve dvou případech. Byly to právě týmy, které s námi hrály o postup, tedy Rovné a Hošťka,“ pokrčil Šmídl rameny. „Pořádné oslavy si necháme po posledním domácím zápase na dokopnou,“ usmál se.

Šmídl vyzdvihl přínos zkušených hráčů. „Je to tak, ti starší kluci byli opravdu důležití. Jmenoval bych Stejskala, Hraničku nebo Grunerta. Bylo to vidět nejen na hřišti ale i v tom, že si vzali pod křídla mladší kluky a motivovali je,“ zdůraznil.

Litoměřicko B prohrálo za celou sezonu jen dva zápasy, navíc po penaltovém rozstřelu. Přesto Šmídl přiznal, že to rozhodně nebyla procházka růžovým sadem. „Týmy z horní poloviny měly kvalitu, vemte si, že jsem si ten postup zasloužili skoro na konci celé sezoně. Proti celkům z dolní poloviny se také nehrálo dobře. Zavřou vám obranu, zalezou do vápna. Nebylo to jednoduché,“ pokýval hlavou.

Nyní přijde na řadu zasloužené volno, tým se ale pak bude pomalu připravovat na vyšší soutěž, ve které rozhodně nechce hrát druhé housle. „Čekáme posily z dorostu, zhruba šest hráčů. Navíc máme informace, že některé kluby z okresu jdou dobrovolně z I.B třídy směrem dolů. Určitě chceme přivést další posily. Věřím, že budeme mít dobrý a silný tým, který bude konkurovat těm nejlepším celkům,“ dodal Milan Šmídl.