O náročnosti jeho zaměstnání svědčí mimo jiné i doba, po kterou trvalo útočníka prozatím druhého týmu II. třídy přeboru Litoměřicka dohnat. "Omlouvám se, teprve dnes jsem dorazil domů a akorát razím na zápas, pošlu vám to co nejdříve," omlouval se 26 letý šikula ještě v sobotu dopoledne.

V exkluzivním rozhovoru pro Deník ale nakonec promluvil nejen o svých brankách, ale také o vztahu k Terezínu, kde žije, a kde mužský fotbal, alespoň prozatím, před třemi lety zanikl.

Litoměřicku jste dal 4 góly, celkem jich máte už 26, vedete tabulku střelců okresního přeboru, sledujete tuto statistiku?

Popravdě sleduji. ale až poslední dobou, protože se dost bavíme o tom, jak to vypadá a jak se komu daří nejen v tabulce střelců.

Přes týden prý jezdíte kamionem, takže nestíháte tréninky. Trenér Týce o vás řekl, že byste jinak byl ještě lepší. Co na to říkáte?

Pan Týce má rozhodně pravdu, výkony rostou s tréninkem, pak to všechno chybí v zápase, ale když jdete dělat takovou práci tak se s tím hold musí počítat.

Můžete přiblížit, kde všude jezdíte?

Ten výčet je opravdu široký. Jezdím Německo, Holandsko, Francii, Belgii, Anglii, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Itálii a Chorvatsko. Pryč jsem vždy od pondělí do pátku , občas do soboty, mám to tak udělané hlavně kvůli fotbalu abych stíhal aspoň zápasy, takže víkendy trávím doma.

Dá se na cestách najít čas na nějaké zajímavé, třeba i fotbalové zážitky?

Čas by se asi našel, ale není to jednoduché. Ne všude se kamionem dostanete do měst, navíc vykládky a nakládky jsou vždy udělané tak, aby jste byli co nejrychleji zpět . Takže fotbalové zážitky z Evropy zatím žádné nejsou.

Černiv vás získala z Terezína, kde dospělý fotbal před třemi lety zanikl. Jaké jste měl tehdy pocity? Přeci jen jste tam odehrál velkou část kariéry…

No rozhodně to mrzelo. Když bydlíte v Terezíně, chcete hrát doma, kde znáte dost lidí i mimo fotbal, spousta z nich se přijde podívat na zápasy. Bohužel už to dál prostě nešlo, nebyl dostatek hráčů, a tak musela přijít změna.

Roman Vítek (předseda Terezína, pozn. autora) tehdy řekl, že by se klub mohl na fotbalovou mapu vrátit v horizontu dvou let a hráči přislíbili návrat. Máte informace, jak je to s terezínským fotbalem nyní? A případně vy byste se do Terezína vrátil?

Informace okolo fotbalu tady v Terezíně nějaké mám. Slyšel jsem,že Keblice si založily tým, který měl hrát právě v Keblicích, ale nakonec bude hrát u nás v Terezíně, kde mají vše co potřebují. Od nové sezóny by to tedy měl být opět Terezín, někteří hráči se pak možná vrátí.

I vzhledem k vašim statistikám – nabídky z jiných klubů, třeba i z vyšších soutěží, vám nechodí?

V průběhu posledních dvou sezón přišly z I. B třídy, ale nikdy ne výš. Teď konkrétně žádná není, možná i proto, že jsem v týdnu mimo republiku.

Jak byste se popsal jako hráč? A máte nějaký fotbalový vzor? Případně oblíbený tým?

Myslím, že stále patřím mezi ty rychlejší hráče. V některých zápasech jsem dost šancí nedal, ale poslední zápasy se mi daří. Když můžu dojít na fotbal, rád dojdu a vždy se snažím pomoct co nejvíc týmu. Řekl bych, že i v kabině je se mnou zábava.

Kdo je váš oblíbený fotbalový vzor, případně fotbalový klub?

Koho jsem měl nejraději byl Fernando Torres. Nejoblíbenější týmy jsou rozhodně Real Madrid a Liverpool .

Máte ve vaší kariéře trefu, která vám dodnes nesmazatelně visí v paměti?

Branka, kterou si jako první vybavím, je gól z půlky hřiště v Sulejovicích na turnaji za Terezín. Tu rozhodně považuji za výstavní trefu.