/OSOBNOST DENÍKU/ Fotbalisté Libotenic vlétli do nového ročníku okresního…

Vše začalo debaklem 0:10 v Liběšicích. Doma podlehly Třebívlice 1:8 Libotenicím, naposledy přišla další „desítka.“ Tentokráte v Rovném. Skóre 1:28? Bez komentáře… „Start je opravdu hrozivý. Hodně kluků ještě čerpá dovolenou, máme pár zraněných hráčů, obecně to nějak nevychází z docházkou na zápasy,“ hlesl David Bedecs, hrající předseda SK Třebívlice.

Ten byl v minulé sezoně ještě trenérem. Na lavičce je od nové sezony kouč Tomáš Málek, Bedesc je jeho prodlouženou rukou. „Letní příprava byla standardní. Odehráli jsme dva přátelské zápasy, oba vítězně. Defacto jsme nepřestali trénovat. Přivedli jsme jednoho mladšího kluka a konečně našli trenéra,“ zavzpomínal předseda na případné období.

Jak už bylo řečeno, Třebívlice na začátku soutěže vyfasovaly velmi těžké soupeře. „Tušil jsme, že v prvních zápasech body moc sbírat nebudeme. Nikdo určitě nečekal tak slabou hráčskou účast. Rozhodně jsme nečekali, že budeme dostávat takové rychty,“ zakroutil hlavou.

Přesto v klubu nepanikaří, vědí, že zápasů je ještě hodně. „Morálka je v pohodě. Všichni jsme dospělí a víme, že sezona bude ještě dlouhá,“ připomněl.

V minulé sezoně Třebívlice skončily na osmém místě a potrápily řadu favoritů. Podzim měly tehdy hodně slušný. „Kromě Libotenic jsme potrápili každého soupeře. Porazili jsme Hošťku, Rovné dokonce dvakrát. Remizovali jsme s Litoměřickem B. Na okres máme dobrý tým, jen musí kluci chodit na zápasy,“ hořce se zasmál.

„Hrát se dá s každým. Pokud ale budeme chodit na zápasy ve dvanácti lidech, tak asi spadneme do III. třídy. Nám by to asi ani nevadilo, fotbal hrajeme pro zábavu a pro žízeň,“ zdůraznil.

Posílení kádru není podle předsedy vůbec potřeba. Důvod? „Určitě nebudeme nikoho shánět. Na soupisce máme 24 hráčů. Kluci si musí sáhnout do svědomí, jestli vůbec chtějí hrát fotbal. Pokud ne, tak v zimě určitě budeme shánět nové hráče. Máme nového trenéra, která se musí zapracovat. Myslím si, že všechno bude v pohodě a po podzimu budeme ve středu tabulky,“ dodal David Bedecs.