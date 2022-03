Jak vám osobně se v novém klubu na podzim dařilo? Asi by to také mohlo být lepší, ale osobně jsem spokojený. Jen nechci usnout na vavřínech, snažím se na sobě pořád pracovat. Jsem jednička, klub mi věří. Děkuji mu. Nemůžu říct jediné špatné slovo na klub, o každého je tu postaráno, cítím ambice. Jsem tu spokojený.

Vy jste fotbal ale nějaký rok nehrál, věnoval jste se hokejbalu.

Hrál jsem fotbal u nás na Chomutovsku, ale nějak jsem potřeboval novou motivaci. K fotbalu mě přivedli rodiče, díky nim jsem si užil úžasné fotbalové mládí. Pár let jsem si pak odskočil k hokejbalu. Zkusil jsem i extraligu dorostu, ale fotbal je fotbal. Vrátil jsem se k němu, jsem za to rád.

S chytáním v hokejbalu je tedy konec?

Už ano. Hrál jsem krajskou soutěž v Chomutově, pak Most, Ústí nad Labem, kde jsem si zachytal extraligu dorostu. Když jsem pak šel mezi chlapy, vrátil jsem se do rodné Kadaně, kde jsem byl spokojený. Nastaly tam ale nějaké změny a já se dostal na vedlejší kolej. V bráně jsem nedostával prostor, mrzelo mě to. Jinde jsem už chytat nechtěl, tak jsem skončil a vrátil se k fotbalu.

Rozdíl mezi chytáním v hokejbalové a fotbalové brance je velký, co říkáte?

Je opravdu velký. Větší brána, jiný míč, jiné rozměry hřiště, ale stejná euforie po vítězství. Miluji vyhrávat a výzvy. Jednu teď přes sebou mám. Chci dostat Třebívlice mezi nejlepší tři týmy soutěže.

A budete myslet i na postup výhledově?

Teď bych bral tu nejlepší trojku, pak se uvidí podle možností. Parta je tu stejná, přes zimu se moc nezměnila. Respektive někdo přišel, někdo odešel, ale nebyl to velký pohyb. Ale ti nováčci jsou podle mě dost kvalitní. Jsou jimi Lukáš Atač a Martin Pučok.

Vašim nejlepším střelcem byl na podzim Jiří Kotlář s třinácti góly. Jaký je to fotbalista?

A to jich mohl dát dvakrát víc! Fotbalista je to výborný, má výbornou fyzičku a myslím, že by se neztratil ani ve vyšší soutěži. V týmu máme víc důležitých fotbalistů, hlavní je, že fungujeme jako tým.

Máte lídra kabiny, který zařve, když se nedaří, rozkope koš, prokopne dveře?

David Bedecs je lídr, ale za ten půlrok jsem nezažil, že by se v kabině až tak hodně řvalo. Když se nedaří, je to on, kdo motivuje. David má i hlavní slovo jako trenér.

Jak vypadají tréninky a zápasy? O jaký styl fotbalu se snažíte?

Tréninky jsou spíše o tom se potkat, dát si balon. Při zápasech se snažíme hrát fotbalově, ne to jen nakopávat.

Přes zimu jste trénovali?

Zimní příprava byla taková menší. Každý pátek se kluci sešli ve sportovní hale v Bečově. Byly i tři přípravné zápasy, všechny jsme vyhráli.

Co vám na podzim ve hře šlo, co naopak skřípalo?

Myslím si, že v nějakých zápasech nám chyběla lepší koncovka. Také větší počet hráčů na střídání, občas nás totiž bylo méně. Cením si, že v těžkých zápasech jsme fungovali jako tým a přetlačili důležité body na svou stranu.

Zmínil jste dobrou partu. Jak ji tužíte?

Parta je fakt výborná, za to jsem hrozně rád. Po zápase se větší část sejde v hospodě ve vesnici, je to prostě super, hraje se to hodně pro žízeň.

Kolik chodí lidí k vám na fotbal? Je to na vesnici událost?

Na fotbal chodí docela dost lidí, to nás těší.

V jakém stavu je zázemí klubu?

Zázemí je v dobrém stavu. Není to úplně nejnovější, ale ani nejstarší. Zažil jsem mnohem horší kabiny za těch pár let.

A určitě jste zažil i řadu kuriózních okamžiků, které můžete vyprávět.

To je pravda. Jeden takový se stal, když v domácím zápase nám nad hřištěm začal létat papoušek Ara. Na chvíli se muselo utkání přerušit.