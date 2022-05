„Je to moje pravá ruka, to on mi pomohl sehnat úplně nové, mladé hráče. Ten tým je tu teď úplně odlišný, než jaký tu býval,“ skládá Kukla pochvalu o více než 30 let mladšímu kolegovi. „Já už nejsem předsedou půl roku, ale pořád nad tím mám jakýsi dohled. Ten klub je jako moje dítě,“ popisuje svůj vztah k tomuto celku.

A jak tedy k restartu třebenického fotbalu došlo? „Po sezóně 2016/2017 zde zaniklo družstvo dospělých a rok se tu seniorský fotbal nehrál. Jenže já jsem do fotbalu strašný blázen, v létě 2018 bylo mistrovství světa, já se vrátil odpočatý z dovolené a říkám 'Sakra, pojďme to znovu nakopnout,' a tak jsme opět založili tým dospělých,“ líčí pětapadesátiletý srdcař obnovu Slavoje.

Právě v této chvíli byla důležitá pomoc Petra Zázvorky. Dnes 21 letý mladík přivedl do týmu řadu svých vrstevníků, kteří výrazně snížili věkový průměr nového mužstva. To se nyní hemží hráči, z nichž celá řádka je narozená až v novém tisíciletí. Nejmladším je pak brankář David Pazour, který teprve v dubnu oslavil patnácté narozeniny!

„Máme hodně mladý tým, ty dvě, tři sezóny během covidu to bylo takové všelijaké, před startem letošní sezóny jsem se trochu bál. Kluci ale od začátku chodit ve čtrnácti, patnácti lidech, a pak už to jelo celou sezónu,“ popisuje nadále Kukla.

Ten do týmu investoval i část svých finančních prostředků, jak ovšem skromně přiznává, není to jen jeho zásluha. „Petra Zázvorku už jsem zmínil, vypíchnout bych ale chtěl i trenéra Dalibora Preise staršího, a vlastně všechny kluky, kteří se na tom podíleli.“

Během víkendové výhry 11:0 nad Podbradcem, která dala Třebenicím matematickou jistotu postupu, se trefil hned osmkrát nejlepší střelec týmu i celé soutěže Tomáš Škutan. „Dost peněz už jsem dal do sezóny samotné, ale klukům jsem po postupu slíbil, že na dokopnou jim zaplatím alespoň nějakou kapelu, něco nám přispěje také obec,“ nastiňuje bývalý předseda motivační prémie na postupové oslavy.

Hotovo ale v Třebenicích ještě nemají. Tým ve 14 zápasech ztratil jediný bod za penaltovou výhru proti Třebouticím, sezónu by tak chtěl dojet bez porážky. „Zbývají čtyři zápasy, možná by to byl nějaký pěkný historický zápis, sám nevím. Navíc máme 73 vstřelených branek, říkal jsem klukům, že dokázat jich ještě navrch vstřelit sto, byla by to úplná třešnička na dortu,“ uzavírá Kukla.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS:

II. třída dospělých – Kožíšek Re/max OP – 22. kolo:

Lukavec – Budyně nad Ohří 3:1 (43. Kolář, 75. Henzl, 90. Henzl – 12. z pen. Šolc)

Slavoj Úštěk – Libochovice 3:0 (16. Jelínek, 40. Böser, 71. Jelínek)

Žitenice – Podřipan Rovné 6:1 (8. Dvořák, 12. Dvořák, 23. Dvořák, 38. Dvořák, 59. Šmejkal, 74. Šmejkal – 86. Kořínek)

Brňany – Černiv 1:4 (29. Hubáček – 4. Horák, 15. Baran, 21. Baran, 58. Hesko)

Dušníky – Libotenice 3:0 (28. Kacálek, 31. Pospíchal, 63. Šimral)

Malé Žernoseky – Lovosice B 1:3 (14. Gebur – 31. Zuch, 48. Podrazil, 56. Espinosa)

Dobříň – Litoměřicko B 3:2 (47. Mrázek, 62. Štros, 79. Štros – 11. Mecera, 82. Piatak)



III. třída dospělých sk. „A“ – 22. kolo:

Velemín – Velké Žernoseky 1:3 (45. Nohál – 68. Meško, 80. Meško, 83. Ryba)

Úpohlavy – Travčice 0:6 (34. Fišara, 39. Fišara, 59. Šotnar, 62. Fišara, 79. Fišara, 88. Fišara)

Milešov – Třebívlice 5:1 (13. Petrik, 43. z pen. Hanzl, 50. Chmelař, 56. z pen. Hanzl, 67. Hlaváček – 16. vl. Richter)

Čížkovice – Sokol Křesín 4:2 (21. Trofymchuk, 53. Přibyl, 73. Brovdii, 85. Gajdoš – 6. Halada, 16. Tuček)

Ploskovice – Prackovice n. L. 4:0 (30. Musil, 41. Musil, 53. Quach, 61. Mikoláš)

Býčkovice – Radovesice 4:0 (22. Kruncl, 45. Bereš, 56. Bereš, 67. Hervert)

Vchynice – Sulejovice 1:0 (66. Dzhambazov)



III. třída dospělých sk. „B“ – 22. kolo:

Bříza – Polepy 2:1 (41. Vošta, 81. Šafra – 7. z pen. Franěk)

Sokol Račice – Předonín 2:4 (22. Černý, 25. z pen. Šíma – 1. Uřidil, 8. Tuček, 33. Soušek, 69. Uřidil)

Liběšice B – Vědomice 3:11 (15. Pokorný, 30. Hendrych, 90+1. Hendrych – 1. Bláža, 16. Bláža, 23. Bláža, 35. Bláža, 52. Bláža, 56. Bláža, 63. Bláža, 67. Bláža, 75. Bláža, 77. Špicar, 90. Bláža)

Lounky Chodouny – Hoštka 1:6 (22. Šimek – 6. Nosek, 8. Janda, 46. Janda, 68. Svoboda, 81. Nosek, 87. Ketner)

Bechlín – Straškov-Vodoch. 6:1 (22. Vachoušek, 43. z pen. Matoušek, 45+2. Vachoušek, 48. Kratochvíl, 75. z pen. Hajner, 85. Kratochvíl – 38. Čučka)

*Mšené Lázně – Rovné B nesehráno (hosté se nedostavili)



IV. třída dospělých sk. „A“ – 18. kolo:

Medvědice – Libínky 2:2 pen. 4:3 (20. Laube, 45. Laube – 32. z pen. Sachet, 63. Hlavatý)

Slavoj Třebenice – Podbradec 11:0 (5. Škutan, 7. Škutan, 25. Šebela, 32. Škutan, 38. Škutan, 44. Šebela, 50. Fraňous, 57. Škutan, 67. Škutan, 74. Škutan, 78. Škutan)

Budyně n. O. B – Třeboutice 1:4 (58. Stuchlý – 17. Schmid, 55. Faust, 68. Faust, 88. Fádler)

Libochovany – Zahořany 0:0 pen. 2:4



IV. třída dospělých sk. „B“ – 18. kolo:

Dušníky B – Kostomlaty 2:1 (65. Suk, 82. Hendrich – 2. z pen. Millan)

Podlusky – Vrbice-Vetlá 12:4 (4. Čada, 21. Rubeš, 48. Lipš, 55. Čada, 56. Hudec, 58. Hudec, 63. Hudec, 65. Lipš, 72. Čada, 76. Černý, 87. Kubík, 90. Hudec – 22. Krejza, 40. Pěkný, 53. Vodochodský, 61. Krejza)

Mšené Lázně B – Račiněves 4:3 (7. Nicek, 51. Sirový, 59. Šebek, 88. z pen. Whitehead – 16. Botoš, 57. z pen. Lisec, 60. z pen. Bubák)

Židovice – Střížovice 5:1 (1. vl. Horáček, 27. Adamec, 55. Adamec, 70. Nitsch, 75. Adamec – 71. z pen. Pabiška)

Bechlín B – Ctiněves/Libk. 5:1 (41. z pen. Černý, 55. Suchý, 62. Kratochvíl, 72. Carda, 90. Komárek – 69. Brídl)