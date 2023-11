V posledním kole jste vyhráli 5:0 v Radovesicích nad tamním béčkem. Co zápas rozhodlo? Utkání bezpochyby rozhodlo rychlé vstřelení úvodních dvou branek a pokrytí tří dobře rozvíjejících se akcí soupeře.

Po utkání proběhla „dokopná". Jak probíhala?

Podle většiny hráčů byla výborná. Začali jsme ihned po zápase, někteří hráči a fanoušci se odebrali na zápas v Černivi fandit našim hráčům Červenému, Heskovi, Černému a Podařilovi, a zbylá část týmu a fanoušků zůstala v areálu naší jednoty, kde jsme v prostorách sokolovny slavili, hráli turnaj v šípkách. „Dokopnou" jsme zakončili v neděli ráno ve čtvrt na osm.

Vyhráli jste podzim. Jaký byl? Byl z vaší strany tak suverénní, jak to v tabulce vypadá?

Výsledkově bychom měli být určitě spokojeni, ale vždy je co zlepšovat. Trápí nás hlavně proměňování šancí, i když to podle počtu vstřelených branek tak nevypadá.

Kdo patří k tahounům týmu?

Řekl bych, že tým funguje hlavně jako celek, ale přesto nejužitečnějšími hráčem je pro mne Jiří Suchánek, který odvede obrovský kus černé práce pro tým v každém zápase. Nejlepším hráčem je pak z mého pohledu kapitán Tomáš Uličný. Samozřejmě by nic nefungovalo bez kluků na střídačce, kteří nám kryjí záda a dokáží nás v případě potřeby na každém postu skvěle zastoupit, a bez našeho realizačního týmu.

Jaký fotbal se podle vás snažíte hrát? Dokážete ten systém popsat?

Pokoušíme se hrát útočný fotbal ze zabezpečené obrany, který se snažíme v průběhu hry měnit. Jiné rozestavení máme při bránění (4-5-1) a jiné při držení míče a útočení (3-4-3). Ne vždy se nám samozřejmě daří systém správně aplikovat do hry.

Předpokládám, že postup je vašim jasným cílem? Co ho na jste muže zhatit?

Samozřejmě, že máme nejvyšší cíle. Mezi ně patří postup a rozvoj fotbalu v Terezíně. Máme dobrý tým, dobrou partu, chemie v týmu je výborná. Scházíme se nejen při zápasech, ale i mimo ně.

Fotbalový Tereziin byl v minulosti na pokraji smrti. Je teď znát velká chuť po fotbale a touha něco dokázat?

Některé věci se nepovedly, nebyl nikdo, kdo by se chtěl fotbalu v Terezíně věnovat, ale nakonec se podařilo dát vše dohromady a Sokol Terezín určitě neřekl své poslední slovo.

Co fanoušci? Jak vaše vzepětí prožívají?

Fanoušky máme skvělé. Jezdí s námi i na venkovní zápasy a dokáží nám připravit pěknou atmosféru. Oslovují nás i ohledně vycházkových souprav, aby prý byli vidět. To nás velmi těší.