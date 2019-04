Béčko Lovosic ve III. třídě, stejně jako béčko Štětí o soutěž níž, zvládlo šlágr prvního s druhým. Úpohlavy nasázely jedenáct branek Podsedicím, čtyři branky vstřelili Pomíchal a Cíl.

POKRATICE NOVÝM LÍDREM

Fotbalisté Pokratic-Litoměřic jsou novým lídrem okresního přeboru. Využili totiž zaváhání Libotenic a po výhře 7:3 v Radovesicích se vyhoupli do čela.

„Věděli jsme, že to nebude lehký zápas, ale hráči k tomu skvěle přistoupili a hráli jsme opravdu výborně,“ pochvaloval si trenér Pokratic Radek Knop. „Nátlakovou hrou jsme nutili soupeře k chybám, z nichž jsme dávali góly. Prakticky jsme je téměř k ničemu nepustili,“ ocenil. Už o víkendu budou Pokratičtí pozici lídra hájit v ostré zkoušce, v sobotu je doma od 14.00 čeká duel s druhými Libotenicemi.

PRACKOVICE DÁL VÍTĚZÍ

Jako by celý podzim tlačili svůj bob do strmého kopce, z nějž nyní nezadržitelně sviští a nikdo je nemůže zastavit. Prackovičtí fotbalisté získali na podzim jediný bod, nyní však slaví už třetí výhru, a to ve velkém stylu. V derby proti Libochovanům nastoupili jen v deseti hráčích, přesto zvítězili 3:1.

„Cíl zápasu byl jasný, neudělat v deseti v derby ostudu. Nakonec bereme zásluhou neuvěřitelné bojovnosti celého týmu a výkonu bezchybného brankáře všechny body,“ culil se po utkání jeden ze střelců René Pohořálek. Další branky přidali Dolejš a Bílek z penalty.

Pozici lídra si v téže soutěži pojistilo béčko Lovosic, které vyhrálo na hřišti druhých Vchynic 3:1 a odpoutalo se na pět bodů.

ŠLÁGR SKONČIL ROZDÍLEM TŘÍDY

Měl to být souboj o první místo v tabulce IV. třídy skupiny B, místo toho šlo o jasnou záležitost. Ambiciózní Štětí, jehož A tým působí v krajském přeboru, zdemolovalo Ctiněves/Libkovice 10:1 a navýšilo svůj náskok v tabulce na sedm bodů, byť mají Libkovičtí zápas k dobru.

Hattrickem se na vysoké výhře podíleli Jakl a Vála, další trefy přidali Podhorský, Danč, Minárik a Horáček. Za Ctiněves korigoval Pružina.

OKRESNÍ VÝSLEDKOVÝ SERVIS:

OKRESNÍ PŘEBOR:

Radovesice – Pokratice-Litoměřice 3:7 (1:5). Branky: Hora 2, Beránek – Musil 4, Dufek, Smetana, Vlašič. Rozhodčí: Vlašič. ŽK: 1:2. Diváci: 150.

Žitenice – Velké Žernoseky 6:1 (5:0). Branky: Starý 2, Tesařík, Šoltis, Aljukič, Divecký – Beran. Rozhodčí: Hlaváček. ŽK: 0:2. Diváci: 90.

Libotenice – Polepy 3:2 PK (0:0, 2:2 – 6:5 PK). Branky: Bělík 2 (1 z PK) – Trojánek, Svoboda. Rozhodčí: Starý. ŽK: 1:5. Diváci: 70.

Brňany – Úštěk 2:4 (1:2). Branky: Bauer 2 – Jelínek T. 2, Rešl, Hájek. Rozhodčí: Řezníček. ŽK: 1:1. Diváci: 100.

Bechlín – Vědomice 2:1 (0:0). Branky: Fuksa, Suchý – Bláža. Rozhodčí: Kuti. ŽK: 2:1. Diváci: 60.

Mšené lážně – Milešov 2:0 (1:0). Branky: Jarošík 2. Rozhodčí: Došek. ŽK: 0:1. Diváci: 150.

Straškov-Vodochody – Dobříň 2:3 PK (1:1, 1:1 – 3:4 PK). Branky: Vlastník, Čučka – Braum, Wolf. Rozhodčí: Starý. ŽK: 0:0. Diváci: 70.



III. TŘÍDA, SKUPINA A:

Podsedice – Úpohlavy 3:11 (2:6). Branky: Mareš 2, Zdvořák – Cíl 4, Pomíchal 4, Horký 2, Jancsovics. Rozhodčí: Řezníček. ŽK: 2:0. Diváci 40.

Vchynice – Lovosice B 1:3 (0:2). Branky: Hruza – Krejčí 2, Klug. Rozhodčí: Albrecht. ŽK: 2:2. Diváci: 60.

Libochovany – Prackovice 1:3 (0:1). Branky: Podránský – Bílek, Pohořálek, Dolejš. Rozhodčí: Bartoš. ŽK: 1:0. Diváci: 40.

Třebívlice – Křesín 1:0 (1:0). Branky: Svoboda. Rozhodčí: Plachý. ŽK: 3:1. ČK: 1:0 (Bedecs). Diváci: 70.

Litoměřicko D – Čížkovice 2:0 (2:0). Branky: Podolák, Kron. Rozhodčí: Huml. ŽK: 2:1. Diváci: 37.

Býčkovice – Travčice 3:1 (0:1). Branky: Andrle, Frey, Sedlák (vlastní) – Mazánek. Rozhodčí: Bartůněk. ŽK: 2:0. Diváci: 60.



III. TŘÍDA, SKUPINA B:

Vrbice-Vetlá – Podlusky 4:1 (2:0). Branky: Pavelka 2, Kluch, Vostrovský – Kopecký. Rozhodčí: Šefránek. ŽK: 1:1. Diváci: 40

Střížovice – Židovice 3:5 (1:3). Branky: Krejza 3 – Adamec 2, Broft, Vogl, Frič. Rozhodčí: Hlavatý. ŽK: 0:1. Diváci: 75.

Vražkov – Račice 0:1 PK (0:0, 0:0 – 3:4 PK). Bez branek. Rozhodčí: Horáček. ŽK: 0:0. Diváci: 25.

Hoštka – Ploskovice 3:4 PK (0:3, 3:0 – 2:4 PK). Branky: Lisec 2, Hajný – Karter, Volák, Patera. Rozhodčí: Kučera. ŽK: 0:1. Diváci: 70.

Budyně nad Ohří – Kleneč 6:0 (3:0). Branky: Šolc 2, Kokeš 2, Politeo, Fáry. Rozhodčí: Huml. ŽK: 1:1. Diváci: 80.

Předonín – Lounky Chodouny 2:3 PK (1:0, 1:2 – 3:5 PK). Branky: Kušpál, Mysík – Rada, Jirásek. Rozhodčí: Novotný. ŽK: 0:2. Diváci: 50.

Bříza – Rovné B 0:2 (0:2). Branky: Doubrava, Fengl. Rozhodčí: Vágner. ŽK: 3:3. Diváci: 70.



IV. TŘÍDA, SKUPINA A:

Sulejovice – Úštěk B 4:0 (2:0). Branky: Perkner 2, Přeučil, Lupínek. Rozhodčí: Šefránek. ŽK: 0:0. Diváci: 50.

Lovečkovice – Křešice B 2:1 (1:1). Branky: Bláha 2 – Svátek. Rozhodčí: Hlavatý. ŽK: 0:1. Diváci: 43.

Medvědice – Libínky 2:0 (1:0). Branky: Böhm, Pytlík. Rozhodčí: Huml. ŽK: 1:1. Diváci: 21.

Zahořany – Liběšice B 2:1 (1:1). Branky: Ludvík, Holeček – Falát. Rozhodčí: Mojžiš. ŽK: 0:2. Diváci: 50.



IV. TŘÍDA, SKUPINA B:

Budyně B – Dušníky B 2:3 (0:3). Branky: Gunar, Rázek – Hlaváček, Hubálek, Mátiiek. Rozhodčí: Kuti. ŽK: 0:0. Diváci: 70.

Račiněves – Podbradec 7:1 (3:0). Branky: Štosek 2, Keleš 2, Kotrs, Bačkády, Valtr – Blažek. Rozhodčí: Šíma. ŽK: 1:1. Diváci: 45.

Kostomlaty – Podlusky B 4:1 (1:0). Branky: Kalhous 3, Imre – Halada (PK). Rozhodčí: Došek. ŽK: 0:3. Diváci: 100.

Štětí B – Ctiněves/Libkovice 10:1 (3:0). Branky: Jakl 3, Vála 3, Podhorský, Minárik, Danč, Horáček – Pružina. Rozhodčí: Gabriel. ŽK: 0:0. Diváci: 40.