Oba sestoupily ze svých soutěží, oba měly velké personální problémy. České Kopisty spadly z I.B třídy do okresního přeboru, Brňany sestoupily z okresního přeboru do III. třídy. Přišlo již zmiňované spojení a sdružený tým České Kopisty/Brňany budou hrát nejvyšší okresní soutěž.

České Kopisty (modrá) vyhrály na půdě Sebuzína 1:0. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

„Uvidíme, zda to bude fungovat. Může se stát, že po sezoně zase budeme řešit, co dál,“ pokrčil rameny René Kutzler, předseda fotbalového klubu v Českých Kopistech.

Pane předsedo, jak hodnotit minulou sezonu, ve které jste skončili poslední a sestoupili z I. B třídy?

No špatně. Ale ne kvůli tomu, že se sestoupilo, ale jakým způsobem. V průběhu sezony jsme přemýšleli, zda to vůbec dohrajeme. Někteří hráči něco slíbili, vydrželo jim to dva zápasy. Lepili jsme to dohromady, jak se dalo. Jednou jsme nakonec na zápas neodjeli. Byla z toho pokuta, napařili nám 11 tisíc. To jsem nepochopil. Každopádně to byla hodně špatná sezona.

Nebylo tedy jiné možnosti, než se spojit?

Během sezony jsme se vlastně zeptali všech kluků, jestli chtějí pokračovat. Podle toho jsme se chtěli rozhodnout, zda půjdeme dobrovolně do okresu. Hodně hráčů nám řeklo, že končí a že nechtějí hrát okres. My jsme jim nebránili. Tak to bylo.

Proč jste se tedy dali dohromady právě s Brňany?

Za Brňany hraje pár kluků, co hrají u nás za starou gardu. Brňany sestoupily z dvojky, tím pádem jim skončilo sedm, osm lidí. Takže jsme se nějak domluvili na tom, že to zkusíme a uvidíme, zda to bude fungovat. Ukáže čas.

Kde budete hrát domácí zápasy?

No, máme 30. červenci schůzi hráčů i vedení. Tam se přesně domluví, jak to bude. Jsou vlastně dva návrhy. Půl roku by hrálo „áčko“ v Kopistech a stará garda v Brňanech. Pak by se to otočilo. A nebo se to prostě bude střídat po jednotlivých zápasech. Hlavní je, aby se na těch vesnicích něco hrálo.

Registrujete nějaké posily?

Trochu jsme se poptávali, je to ale všechno o financích. Zatím máme tým, který je složený z hráčů, kteří v obou týmech zbyli. Pak už to můžete řešit nějak přes kamarády. Zrovna dneska volal bývalý fotbalista z Litoměřic, že by chtěl hrát.

Jaké budete mít ambice?

Aby bylo na každý zápas alespoň třináct lidí (smích). Ne, teď vážně. Mě ta poslední sezona prostě zkazila pohled na fotbal. Já jsem se snažil jezdit na venkovní zápasy, aby v tom kluci nebyli sami. Kolikrát mě jich bylo líto. Třeba v Hostovicích, kde jsme dostali snad třináct gólů, na hřišti byla pomalu stará garda. Byl jsem z toho otrávený. O ambicích je teď opravdu těžké mluvit.

Jak jste na tom vlastně s mládeží?

Dorost nemáme. Je tady přípravka, kde jsou šikovní kluci. Ale na áčko budou mít tak za sedm let. Půlka jich skončí, ti lepší přejdou do lepšího klubu. Je potřeba se jim ale naplno věnovat, aby tady byla nějaká posloupnost. Uvidíme, co se z toho vyvine. Jsme rádi, že se to spojilo a nemuseli jsme nějak zásadně měnit jméno klubu. My jsme vlastně měli dvě šance. Pokud bychom to nespojili, tak by byl konec. Bohužel nejsme jediní, takhle to bude pokračovat dál, plácá se v tom řada dalších týmů.