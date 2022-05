S dělbou bodů nakonec byly spokojené oba celky. „Měli jsme ze soupeře trochu respekt, ale kluci předvedli bojovný výkon, co což jsem rád, protože to se nám poslední dobou moc nedařilo, jelikož máme i hodně absencí,“ načal hodnocení trenér domácích Marcel Týce. „Ke konci nás soupeř přitlačil a docela nás mlel, takže bod s lídrem bereme,“ neskrýval spokojenost i přes to, že ztráta na Dušníky narostla.