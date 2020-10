Šesté kolo IV. třídy okresního přeboru přineslo ve skupině A šlágr mezi dvěma doposud stoprocentními celky. Místo vyrovnaného souboje však šlo o vcelku snadnou kořist pro hostující Prackovice, které vyhrály v Lovečkovicích 4:1.

Fotbalisté Prackovic, ilustrační foto | Foto: Deník / Radim Tuček

„Proč to bylo tak jednoznačné? Odpověď je jednoduchá: Chyběl nám náš nejlepší hráč a střelec Jan Šikl, který si přivodil pracovní úraz a nemohl nastoupit, ve 20. minutě se nám zranil brankář. Náhradního nemáme, dochytat to tak musel hráč z pole,“ povzdechl si nad nebývalou smůlou, která přišla zrovna během zápasu podzimu, předseda Lovečkovic Karel Kučera. „Nechytli jsme začátek, brzy jsme ztráceli 0:2 a to už bylo proti tak kvalitnímu soupeři těžké dotáhnout. První gól jsme si dali polovlastní, druhý jsme dostali z penalty,“ vypočítával. Pro jeho oddíl zkrátka zápas blbec.