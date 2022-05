Vstřelit osm gólů v jednom zápase je opravdu obdivuhodné. Povedl se vám někdy už podobný počin?

Myslím si že takový počin se mi povedl naposledy v přípravce, nicméně jsem velice rád že se mi povedl znovu a že mi to ve Slavoji takhle střílí. Nic z toho by ale samozřejmě nebylo možné bez mého týmu, protože za tuhle gólovou euforii vděčím především mým spoluhráčům a jejich balónům za obranu. Takže bych jím chtěl tímto poděkovat.

Všiml jste si, že David Bláža dal za Vědomice dokonce 10 gólů?

Ano něco málo jsem si o tom četl a je to určitě pozoruhodné číslo.

Třebenice zažily fotbalový restart, po covidové pauze je z toho postup. Jak tento úspěch vnímáte?

Vnímám to jako kus tvrdé práce a cesty kterou jsme museli ujít, konečně jsme se dočkali postupu. Teď ale s klukama nesmíme polevit a makat ještě víc. Doufám totiž, že tohle je pouze začátek rozkvětu Slavoje.

Hrál jste v Brozanech či v Lovosicích, co vás přimělo vrátit se do Třebenic?

Třebenice jsou a vždycky budou v srdíčku mým domovem. Už když jsem byl malý jsem se chodil koukat na původní Sokol a vždycky jsem si přál vyzkoušet pocit, jaké to je hrát za A tým Třebenic. Reprezentovat svojí komunitu a s radostí hledět na to, jak vám město, kde jste vyrostl chodí fandit. Ještě před tím restartem jsme si s pár kamarády říkali, zda bychom to tu nezkusili obnovit. Netrvalo dlouho a přišla zpráva, že se áčko Třebenic vážně zakládá.

A to už jste měl jasno…

Přesně tak, tady nebylo o čem! Na začátku to bylo samozřejmě obtížnější, skládáte úplně nový tým, který není sehraný, nemá stejné fotbalové myšlení a všechny tyhle podstatné věci, které se mnohdy budují roky. Navíc se nám dříve hodně měnili hráči, vždycky tu někdo pobyl třeba sezónu a následně odešel, přišel zase někdo nový, a tak dále. Ale s postupem času si už teď troufnu říct, že jsme vybudovali konečně stabilní a pevné jádro Slavoje, na které jsme tak dlouho čekali. Jinak bych moc chtěl poděkovat komunitě, věrným fanouškům a sponzorům, že nás podporují a chodí nám fandit.

Osm gólů upevnilo vaše vedení na čele tabulky střelců, sledujete tuto tabulku, případně vypsal jste pro kluky do kabiny nějakou prémii, pokud vám pomohou zůstat na čele?

Párkrát za sezónu jsem se na ní podíval, jsem rád, že se držím na prvním místě, avšak nikdy mi na tom až tak nezáleželo, takže žádné prémie jsem spoluhráčům nevypisoval. Nikdy jsem je ani nežádal aby nahrávali výhradně mně, ale i přesto mi pár gólů přenechali, i když mohli zaskórovat sami. Nemohu to nazvat jiným slovem než bratrství.

Jaký gól během vaší kariéry vám utkvěl v paměti?

Určitě trefa proti Libínkám. Dostal jsem přihrávku tak 2-3 metry za levým rohem pokutového území, zpracoval jsem si balónek, lehce si ho popostrčil a vystřelil. Střela náramně letěla vzduchem a zapadla přímo do pravé šibenice, zřejmě nejhezčí gól v mé dosavadní kariéře.

Máte nějaký oblíbený tým, kterému fandíte, případně svůj fotbalový vzor?

Ano, Manchester United. Fotbalovým vzorem je Cristiano Ronaldo.