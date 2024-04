Na čele tabulky mají desetibodový náskok a mílovými kroky míří do I. A třídy. Fotbalisté…

„Soutěž se tenkrát nehrála pravidelně, k tomu došlo až po roce 1930. Do té doby se konaly většinou jen přátelské zápasy. Hrálo se v předválečném období a též během okupace s Němci, i když koncem války situace kolem Labe nebyla příznivá kvůli pohybu vojsk. Zato po válce se nějaký čas nehrálo. Provoz klubu se znovu rozeběhl kolem roku 1948, kdy se obnovila činnost nižších tříd. Hrálo se na hřišti v místech dnešní bytovky prakticky až do roku 1963. Poté došlo k přemístění do Hrobců neboť se tam tehdy našly lepší podmínky," je na webu obce Libotenice rozepsaná historie oddílu.

OBRAZEM: Béčko Litoměřicka potvrdilo pozici lídra i v Liběšicích

Novodobá historie se píše od roku 1983. Na konci září byl na ustavující schůzi sestaven nový výbor, který dal život organizaci SPZ Libotenice. Co znamenala zkratka SPZ? Jednalo se o Společný zemědělský podnik, doba zkrátka byla taková.

V současnosti je u borového lesa slušný areál, který nabízí sportovní vyžití nejen dospělým, ale i dětem. V Libotenicích se hrála i krajská soutěž, nyní ale áčko hraje už několik sezon okresní přebor. Třetím ročníkem je ale bez mládeže, což trápí všechny funkcionáře v klubu.

Radost jim ale dělají výsledky dospělých, zatleskal by i zmiňovaný legendární Masopust. Výhra nad Brňany, kterou góly zařídili Kryštof Mareš (2), Tomáš Voves a Tomáš Grégr, potvrdila, ze v domácím prostředí se libotenickým fotbalistům daří. Před 120 diváky vedli už po první půli 3:0, po obrátce si v klidu náskok pohlídali a bezpečně do tabulky zapsali další tři body.