Pětadvacetiletý snajpr se podílel na demolici Zahořan 16:1 sedmi brankami, na dalších pět nahrál. „Před sezónou jsem říkal, že s Danem Hajným dají 60 branek za sezónu,“ předpověděl předseda oddílu Karel Kučera. A zdá se, že nebude daleko od pravdy. Po prvním kole už má zmíněná dvojice devět zásahů, tedy téměř šestinu.

Ofenzivní klenoty přitom nebyly levné. Šikl v Lovečkovicích hostoval z Verneřic prakticky celé mládí. „Hrál ještě za dorost Velkého Března, v 17 odešel do Litoměřicka. My jsme ho pak vykoupili za velké peníze zpátky, jenže poslední den volných přestupů z ničeho nic odešel do Verneřic,“ vzpomíná na krušné chvíle Kučera. „Naštěstí po dvou sezónách dostal rozum a vrátil se do Lovečkovic, kde vyrostl. Přikoupili jsme k němu ještě Dana Hajného z Hoštky, a už se nám to vyplácí. V přípravě zářil buď jeden nebo druhý, takže se ukázalo, že se parádně doplňují,“ pochvaluje si předseda lovečkovického oddílu, jemuž se tak snad konečně blýská na trochu lepší časy a umístění.

V loňské nedohrané sezóně totiž skončily Lovečkovice deváté s pouhými třemi výhrami (z deseti pokusů) a 15 vstřelenými brankami. Ještě o rok dřív skončil klub v nejnižší soutěži poslední, a to jak v základní, tak v nadstavbové části.

Tehdy se mluvilo o nedostatku hráčů a těžkých časech pro místní oddíl, ty by nyní, i díky produktivní dvojici, mohly být zažehnány. Zrcadlo nastaví hned 2. kolo v Libínkách.