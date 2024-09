Pane trenére, jak hodnotíte vstup do letošní sezony?

Jeví se velmi dobře. Na první zápase jsem tedy nebyl, ale kluci hráli to, co jsme chtěli. Soupeře předčili hlavně fyzicky. Druhý zápas v Bezděkov byl o něčem jiném. Proti nám stálo velmi zkušené mužstvo. Ve statistikách jsme sice zaostávali, ale byli jsme kvalitnější směrem dopředu a Roudnici B trestali. Ve třetím utkání jsme stáli proti sympatickému nováčkovi. Má na krajích šikovné kluky a v útoku velmi dobrého hráče. Museli jsme se více soustředit, v poločase vedli 2:0. Naštěstí nesklapla Csaplárova past (smích). Když jsme pak přidali třetí gól, soupeř odpadl. Takže výsledky to byly jednoznačné, ale každý zápas byl jiný.

Pojďme se ještě vrátit k letní přípravě. Proběhly u vás nějaké změny v kádru?

Proběhly. Řeknu ale ještě jednu věc. V minulosti jsme měli trochu problémy, které jsme řešili cizími hráči. Pak už to nešlo, takže jsme se rozhodli jít cestou vlastní mládeže. Z Litoměřic se vrátil Štěpán Machaj, s ním přišel Matěj Novotný. Zpět je samozřejmě náš zkušený střelec Tomáš Mikina. Do obrany se nám vrátil Míša Held, vicemistr světa do 20 let. Je takovým mentorem do naší mladé defenzivy. Vypadá to, že si to sedlo, všichni mají chuť, všechno frčí. Tréninková účast je opravdu velká.

Pokukují Liběšice po postupu do I.B třídy?

Krajská soutěž se tady v historii dlouhá léta hrávala. Měla by to být vlastně taková povinnost. Myslím si, že ambice vyhrát okresní přebor, má tak pět týmů. Rozhodnou asi vzájemné zápasy a také momentální forma. Sami cítíme, že okresní přebor má velmi slušnou úroveň.

Liběšice - Dušníky | Video: Deník/František Bílek

Takže to vlastně vypadá na jakýsi restart dospělé kopané v Liběšicích?

Řekl jste to správně. V roce 2022 jsme se rozhodli dobrovolně odhlásit z I.A třídy. Zrušilo se béčko, ale v I.B třídě jsme to nezvládli, skončili poslední a sestoupili. Byla tam řada těsných porážek, na to se ale historie neptá. Už v minulé sezoně jsme dali šanci naším mladým klukům, v okrese na ně nebyl žádný tlak. Bylo z toho umístění v horní polovině tabulky. Teď se nám vrátili zkušený hráči, dorostl nám skvělý brankář, skvělý je ale i ten druhý, který hraje v poli a dává góly (smích).

Už jste zmínil vaši mládež. Kolik máte kategorií?

Před třinácti lety jsme to tady společně s předsedou Jirkou Božíkem budovat. Teď vlastně konečně sklízíme to, co jsme předtím zaseli. Myslím si, že máme kompletní mládež, možná nám chybí jedni žáci. Příští rok bychom chtěli založit B tým, jelikož máme hodně našich kluků v okolních klubech. Máme tady celkem 72 dětí. Jak už jsem řekl, ukazuje se naše letitá práce s mládeži.

Jak vnímáte současnou situaci v amatérském fotbale? Kluby bojují o přežití, slučují se. Libínky se dokonce odhlásily ze čtvrté třídy…

Je to strašný průser. Sice už dlouho bydlím v Praze, ale jinak jsem tamním rodákem. Když jsem ještě hrával za Úštěk, tak byla mládež třeba i v Hrušovanech. Teď je to bída, je to špatně. Osobně si myslím, že nám tady postupně zanikne právě ta čtvrtá třída. Myslím si, že by se pro některé týmy měla udělat taková „sranda“ soutěž. Takové tradiční týmy, jako Liběšice, Úštěk a další by to pak měly dělat na solidní úrovni.

Velký problém je také u mladých hráčů. Vidíte to stejně?

Tady je také problém s rodiči. Ve škole se hádají s učiteli, děti často hromadu věci nerespektují. Na fotbale je to jiné. Buď si dají tři kolečka, nebo ho chytím za flígr a vyhodím. Přitom tréninky jsou pro rodiče vlastně benefitem. Maminka kluka odveze na fotbal a má čas si jít nakoupit. Kluby by také měly mít větší podporu od svazů a vedení jednotlivých obcí. Musí se zlepšovat hřiště, zázemí a další věc. A napadá mě ještě něco.

Co to je?

Myslím si, že vztahy mezi jednotlivými oddíly by měly být na lepší úrovni. Prostě bychom měli více spolupracovat a ne mezi sebou soupeřit. Důležitý je respekt. Pokud máte hráče, který má na vyšší soutěž, tak ho pusťte. Nebraňte mu.

Co si pamatuji, tak vy už jste v Liběšicích hodně dlouho, je to tak?

No, jsem tady 14 let. To už jsem z Prahy projel benzinu (smích). Osobně si myslím, že udělám tuhle sezonu. Když se podaří postup do I.B třídy, tak ještě jednu. Pak už to předám mladým puškám.

Vypadá to, že aktuální kondice liběšického fotbalu je na dobré úrovni.

Souhlasím. Máme tady závlahu, plot, postupně zlepšujeme naše zázemí. Myslím si, že Liběšice by se měly přibližovat těm větším celkům na okrese, jako jsou Litoměřice, Lovosice, nebo Roudnice. Patříme mezi tradiční kluby. Musím opět pochválit hlavně našeho předsedu, dává tomu opravdu hodně.