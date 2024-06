Litoměřicko B slaví vítězství v okresním přeboru a postup do I.B třídy. | Video: facebook FK Litoměřicko

„Dotklo se to i Sokola Straškov, kde dlouhodobě dobrou práci odvádí pánové Kloub a Procházka,“ řekl Deníku Jan Novotný, předseda Okresní fotbalového svazu Litoměřice. Ve své funkci je od roku 2017. Nutno podotknout, že OFS Litoměřice je neskutečně aktivní na facebooku. Dobrá práce!

Pane předsedo, můžete krátce zhodnotit právě skončenou sezonu v okresních soutěžích na Litoměřicku?

Z pohledu soutěží hodnotím sezónu za úspěšnou, ale i náročnou. Nejen z důvodu řízení soutěží. Tímto bych chtěl poděkovat všem komisím a jejich členům. Všichni odváděli po celou dobu skvělou práci. I když to někdy opravdu nebylo jednoduché a muselo se přistoupit k nekomfortnímu rozhodování. Jsem spokojený s nastaveným metrem, to nás udrželo hlavně v klidném prostředí. Velké díky i funkcionářům a hráčům všech družstev, je to také hlavně jejich zásluha.

Můžete prozradit, jak to je s konečnými postupy a sestupy v jednotlivých okresních soutěží?

Vzhledem k tomu, že máme přihlášky pohromadě, tak sestupy jsou známe dopředu v RMS, tedy rozpisu soutěží. Jediné, co teď neovlivníme, je podání přihlášek družstev z vyšší soutěže do okresu. Tím se zvyšuje následně sestup o jednoho z přeboru a postupně dalších soutěží. Dotklo se to Sokola Straškov, kde dlouhodobě odvádějí kus dobré práce pánové Kloub a Procházka. Aktuálně čekáme na rozlosování vyšších soutěží.

Po konci sezony se musely některé kluby spojit, aby mohly dál fungovat. Můžete prozradit, které to byly?

Není tajemstvím, že ke spojení dochází hned ve dvou případech. Prvním je spojené týmů Sokol České Kopisty a ČFK Brňany. Kopisty se v závěru sezóny trápily, hlavně s hráčským kádrem. To je prostě dlouhodobě neudržitelné. Musíme se zamyslet i my na svazu, jak udělat, aby se okresní fotbal udržel ve většině obcí a měst. Druhý případ je u týmů Sokol Černiv a FK Libochovice. Oba celky požádaly VV FAČR o převod práv a povinností. Tady budu vyhlížet, jak bude uvedená spolupráce fungovat.

Máte přehled, zda bude nějaký tým končit, nebo se naopak bude přihlašovat někdo nový?

Přehled máme zatím následující. Oproti minulé sezóně v kategorii dospělých, kdy bylo přihlášeno 62 družstev dospělých, jich do nového ročníku máme 63. Evidentně je to prozatimní ukázka, že je tady snaha udržet fotbal při životě.

Nesmíme zapomenout na mládežnické soutěže. Jaký je váš pohled na aktuální stav?

Co se týče mládeže, tak tady odvádějí kluby excelentní práci ve všech kategoriích. Tady máme hlavní cíl, to je kategorie dorostu. Je potřeba, aby se na okres hrál dorostenecký fotbal. Velký pokrok vidím i v dívčím fotbale. Jsem rád, že se do Hrobců vrátil fotbalový život.

Čekají nás v nové sezoně v rámci okresních soutěží nějaké novinky?

Novinky? Snažíme se pracovat rok od roku lépe a lépe. Jestli nás čekají nějaké novinky? Na to si musíte počkat (úsměv). Hledáme především podporovatelé okresního fotbalového svazu. Rádi bychom, aby nabídka pro kluby byla co nejlepší a každý mohl dosáhnout na nějaké finanční prostředky. Nejen od Krajského úřadu a NSA. Rád bych, aby se k nám opět vracel každý, kdo má rád fotbal a sport jako takový.

Co se, podle vás, za tu poslední sezonu nepovedlo? A na co jste naopak pyšný?

Dlouhodobě bojujeme za to, aby prostředí ve fotbale bylo kultivované a aby o nás každý mluvil jenom dobře. Stále se nám moc nedaří ve spolupráci s kluby sjednotit okresní výběry. Já tomu rozumím, dnes každý bojuje o každou nohu. Nedaří se stále nábor rozhodčích, od toho se následně odvíjí několik pochybení v samotných zápasech. Občas trpí kvalita úrovně řízení. Přesto všem rozhodčím, v čele s Mirkem Vlašičem, musím poděkovat a smeknout před nimi. Nebylo moc zásadních věcí, které by se musely v novinách propírat. Jinak jsem pyšný na každého hráče, trenéra, funkcionáře, rodiče. Kdo dnes dělá fotbal, je pro mě hrdinou.