Do „trojky“ ale nakonec stejně postoupily Kostomlaty, Předonín se ho nakonec vzdal. „Řešili jsme to i s hráči, většina postup nechtěla. Prostě se nám nepodařilo posílit kádr,“ přiznal Pavel Balšánek, předseda SK Předonín.

Pane předsedo, jak tedy hodnotíte poslední sezonu?

Jsme spokojení, vyhráli jsme naší skupinu. Ale nebylo to jednoduché, rozhodovalo se v posledním zápase proti Kostomlatům. Bylo to hodně vyhrocené, ale nakonec se to povedlo.

Postupu do III. třídy jste se ale vzdali. Proč?

Problém je v našem kádru. Je nás sice zhruba dvacet, ale hodně lidí dělá na šichty. Podle toho to také vypadalo. Prakticky v každém zápase máme jinou sestavu. Proto jsme do toho nešli.

Proběhla s hráči nějaká anketa?

Řešili jsme to samozřejmě s hráči, udělali si mezi sebou anketu. Většina to nechtěla. Máme trochu starší kádr, chtěli jsme ho posílit, ale nepodařilo se to. Řeknu to jednoduše. Radši budeme hrát vrchol čtyřky, než být na dně trojky.

Už jste začali s letní přípravou?

Ano. Každou středu trénujeme, máme tři přátelské zápasy – Terezín, Račice, Cítov. Co se týče kádru, tak nikdo neodešel a nikdo nepřišel.

Ono asi není jednoduché sehnat nějaké posily, viďte?

Snažili jsme se, měli jsme něco rozjednané, ale nic se nepovedlo. Máme tady volný přestup, kdy může odejít každý kam se mu zachce. Klubů v okolí je hodně, hráčů nedostatek. Tak se o ně tak nějak přetahujeme.

A co mládež?

My jsme jedna obec s Bechlínem, takže mládež mít nemůžeme. Tahali bychom si je navzájem. Mládež tak mají v Bechlíně, naše děti tam chodí.

Řekl jste, že vaše děti chodí do Bechlína. Vracejí se pak zpátky?

Dříve tam byla nastavená spoluhráče, teď o tom rozhodují rodiče. Děti nejsou plnoleté, nemůžou se sami rozhodnout. Ti nejlepší jdou třeba do Roudnice nebo do Štětí. Podepíšou smlouvu a je to. Pokud je chcete dostat zpátky, musíte je vykoupit.

Co vaše zázemí? Netrápí vás něco?

Nám se povedlo vytvořit kompletně nové zázemí. Nové kabiny se udělaly v roce 2018. Díky patří obecnímu úřadu. Hřiště máme kompletně zrenovované. Myslím, že zázemí máme super. To nám ale nepřináší kvalitní hráče. Máme svoje sponzory, ale hodně nám pomáhá obec. Bez nich by to nešlo.

Jaké ambice bude mít Předonín v další sezoně?

Bude to záležet na tom, jestli se nám podaří sehnat nové hráče. Pokud bychom měli výsledky, tak nechceme donekonečna hrát čtyřku.

Amatérský fotbal má velké problémy, kluby bojují o přežití. Jak to vidíte za pět, deset let?

Je to špatní, lidi nejsou, týmy se budou muset spojit, aby přežily. Bavíme se dalšími předsedy. Často mají nedostatek hráčů, ale i financí. Je to nákladné, i v té nejnižší soutěži.

Na závěr otázka na odlehčení. V sestavě jsou další dva hráči s příjmením Balšánek…

Adam, brankář je můj syn. Honza můj synovec. Byly doby, kdy nás, Balšánků, hrálo hned šest (smích).