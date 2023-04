Pětasedmdesátiletý sudí František Huml do zápisu o utkání napsal: „Červená karta během zápasu, Hrubé nesportovní chování -násilné kopnutí soupeře do hrudi v přerušené hře.“ Potyčky se ovšem účastnili také hráči Předonína, kteří následně odešli do kabiny, v zápase odmítli pokračovat a sudímu tak nezbylo, než zápas předčasně ukončit.

„Pro mě to byl šok, takové chování jsem v životě nezažil. Vůbec nevím, co k tomu mám říct, jak se teď mohu nebo nemohu vyjadřovat, jelikož čekáme na vyjádření disciplinární komise, kam jsme pozvaní na pátek,“ řekl trenér Travčic Marek Přibyl. „Už na podzim to ale v Předoníně nebylo příjemné, teď nám to zkazilo neděli v domácím zápase,“ dodal.

Deník se pokoušel získat také názor hostujícího celku, do uzávěrky vydání ale nikdo nereagoval. „Mohu potvrdit, že disciplinární komise v tomto ohledu skutečně zahájili disciplinární řízení. To, co se v posledních týdnech opět děje na našich trávnících, je opravdu neakceptovatelné a se sportem to nemá nic společného,“ vyjádřil se k situaci předseda OFS Litoměřice Jan Novotný.