Patnáct kol a jen jediný bod za porážku na penalty. Prackovice byly posledním fotbalovým mužstvem v litoměřickém okrese, které čekalo na první, alespoň dvoubodovou, výhru v sezoně. Tahle nelichotivá bilance ale po víkendu mizí!

V zápase s Býčkovicemi to přitom vypadalo jako tradičně. Na rychlou branku Poláčka ze 3. minuty hosté po dvaceti minutách odpověděli, jenže… Poláček dal ještě do půle druhý gól, po pauze zkompletoval hattrick, pak přišla čtvrtá trefa a skóre uzavřel druhý z útočníků Jan Veselý. Tříbodové oslavy tak mohly začít.

„Abych řekl pravdu, bál jsem se, že někteří kluci už vítězný pokřik zapomněli. Vyhráli jsme po dlouhé době a o to to bylo sladší. Konečně můžeme mít z fotbalu zase radost,“ oddechl si po zápase obránce Jan Pechánek. „Na začátku jara jsme si řekli, že by bylo super urvat pět výher. První máme, teď na ni musíme navázat proti Podsedicím,“ doplnil optimisticky.

„Celý tým předvedl bojovný výkon, což soupeře zaskočilo. Všichni odjezdili zápas po zadku a bylo to znát,“ hodnotil autor jedné z tref Jan Veselý. „Konečně se nám dařilo vyhrávat souboje a důležité hlavičky, bránění standardních situací bylo na vysoké úrovni. Doufám, že minimálně takto už budeme hrát každý zápas,“ uzavřel hodnocení s nadějí na další bodové zisky.