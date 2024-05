Pane předsedo, pojďme se vrátit k poslední domácí porážce, kdy jste podlehli Velemínu 0:1…

Zápas jsme si prohráli sami, po naší několikáté chybě v obraně. Takový zápas už se prostě musí ukopat za každou cenu a dovést ho do penaltového rozstřelu. Bod nebo dva by nám sice k záchraně nepomohl, ale určitě by to byla vzpruha do dalších zápasů.

Ustrašený výkon bez nasazení a bojovnosti. Štětí začíná mít problém

Poslední místo a sestup je jistotou, na jaře jsou to zatím samé porážky. Proč je to tak špatná sezona?

Jarní část sezony je už jen pokračováním ve špatných výkonech z podzimu. Bohužel došlo ke zranění některých opor, které se nám nepodařilo nahradit. A hlavně se na to někteří hráči úplně vykašlali. Přestali chodit nejen na tréninky, ale i na zápasy. Na podzim jsme sehnali tři nové hráče, ale v zimní přípravě to dalších pět hráčů zabalilo a přestalo chodit úplně.

Jak je těžké motivovat, aby hráči aktuálního kádru vůbec takový ročník dohráli?

Komunikuji s hráči na trénincích, zápasech i přes sociální sítě. Snažím se je motivovat alespoň k důstojnému dohrání sezony. Ale je to těžké, chodí jen opravdoví srdcaři a těch už je v dnešní době opravdu málo.

V jaké kondici je vůbec aktuálně fotbalový klub v Prackovicích?

Díky výborné práci vedení, funkcionářů a trenérů se podařilo, hlavně díky podpoře obce, kraje a dotací z NSA, klub finančně stabilizovat, vybudovat nové kabiny, zázemí a materiálně vybavit všechny týmy, které náš klub reprezentují v okresních a krajských soutěžích

Co bude po vašem sestupu do nejnižší okresní soutěže?

Již nyní jsem v kabině rozdal anonymní anketní lístky, aby se hráči vyjádřili, zda chtějí vůbec pokračovat ve fotbale v příštím soutěžním ročníku ve 4. třídě. Tak uvidíme, jak to dopadne. Samozřejmě si uvědomuji, že pokud se do příštího ročníku nepřihlásíme, tak se také může stát, že už to nikdy dohromady nedáme.

Bravo! Lovci dobyli Kopřivnici a na krk si pověsili bronzovou odměnu

Jak jste na tom s mládeží?

Naším mládežnickým týmem je starší přípravka. To je naopak tým, který nám dělá jen radost. Sice tam nejsou nejlepší výsledky, ale to nám vůbec nevadí. Hlavně, že děti chodí v hojném počtu a baví je to. Skvělá je i spolupráce s rodiči, což je také hodně důležité.

Můžete odhadnout jaká je vůbec budoucnost fotbalu v Prackovicích?

Budoucnost fotbalu v Prackovicích? Uvidíme, jak se vyjádří hráči mužstva mužů. Ale klub má i tým staré gardy a starší přípravky. Tady nemám žádné obavy, ty budou i nadále pokračovat v příští fotbalové sezoně.

Jak je těžké je být „trenérem“ v okresním fotbalovém celku?

Abych řekl pravdu, ani se moc jako trenér necítím. Spíše jako člověk, který chce týmu pomoci. Jak na hřišti, tak i mimo něj. Jsem obklopen lidmi, kteří mi v tom moc pomáhají a to ve svém volném čase a zcela zdarma. Bez těchto lidí si vůbec nedovedu představit, že by byl klub schopen přežít. Tím to bych jim všem rád poděkoval ať už za trénování mládeže, shánění finančních prostředků, pomoc při konání kulturních akcích obce Prackovice nad Labem, opravách zázemí. V neposlední řadě při výpomoci obsluhy v naší fotbalové klubovně. Té činnosti je kolem našeho klubu opravdu velmi mnoho a za to jim všem velmi děkuji!