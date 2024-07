„Jsem si jistý, že stavíme kvalitní tým, ale odhadovat na co to bude stačit, si zatím netroufám. Pokud budeme hrát v první polovině tabulky, budeme spokojeni,“ prozradil ambice v novém ročníku Michal Neustupa, předseda klubu.

Pane předsedo, jak hodnotíte poslední sezonu, ve které jste vyhráli III. třídu a postoupili o soutěž výš?

Pro klub bylo vítězství v soutěži malým překvapením. Vytvořila se dobrá parta, vyhrávalo se a fotbalem jsme se bavili. O postupu jsme nakonec začali uvažovat až na konci sezony.

Na konci sezony jste ale neměli moc dobré výsledky. Dvě těsné výhry, v závěru dvě porážky. Co se dělo?

Možná nás ovlivnilo utkání v Čížkovicích, kde jsme po mnoha vyloučeních dohrávali v osmi hráčích. Přesto, že jsme vyhráli, cítili jsme ze strany rozhodčího velkou křivdu. V dalších zápasech se projevili absence, ztratili jsme lehkost a možná jsme závěr nezvládli hlavou. O to víc si vítězství ceníme.

Jak vypadá letní příprava na novou sezonu?

Někteří hráči už trénují individuálně. Chodí běhat, na kolo nebo na tenis. Společně zahájíme přípravu měsíc před začátkem soutěže. Čekají nás také jeden až dva přípravné zápasy. Věřím, že si hráči sáhnou do svědomí a tréninky budou kvalitní. Na jaře jsme toho moc nenatrénovali.

Co kádr? Doznal nějakých změn?

Z loňského kádru odešel zatím jen Stanislav Zídka do Terezína. Jaroslav Šturm pak ukončil svou hráčskou kariéru. Co se týká příchodů, tak se z Lukavce vrací Kevin a Arpád Geburové. Velkým přínosem by měl být také Josef Zuch mladší, který hrál ještě na jaře v Lovosicích I.A třídu. Samozřejmě řešíme ještě několik dalších jmen, přestupové období je dlouhé, takže zatím kádr neuzavíráme. Realizační tým na pozici trenéra také doplní zkušený Josef Zuch starší.

Všiml jsem si, že vám bouřka poškodila kabiny. Budou nutné velké opravy?

Vzhledem ke stáří našeho zázemí se divím, že kabiny vůbec vydržely. Nakonec došlo naštěstí jen k minimálním škodám. Stromy, které svým pádem kabiny poškodily, jsme odstranili. Poopraví se střecha a vše by mělo být v pořádku.

Jaké ambice si dáváte do dalšího ročníku?

Jsem si jistý, že stavíme kvalitní tým, ale odhadovat na co to bude stačit, si zatím netroufám. Pokud budeme hrát v první polovině tabulky, budeme spokojeni.

Jaká je aktuální kondice fotbalu v Malých Žernosekách?

Dovolím si tvrdit, že v poslední době je fotbal v Malých Žernosekách na vzestupu. Procházíme určitou obměnou a jsme rádi, že se aktuálně daří nejen áčku a mládeži. Nesmíme zapomínat i na starou gardu, která je naší nedílnou součástí. Klub roste ve všech ohledech, snad se nám podaří nastavený trend udržet. Důkazem může být i zájem diváků. V okrese není moc týmů, kam chodí pravidelně na domácí utkání 150 diváků.

Prozradíte, jak jste na tom konkrétně s mládeží?

Mládeži se věnujeme s maximálním úsilím. Těší mě, že k nám přichází mnoho nových dětí. Podařilo se přivést trenéry, obnovili jsme materiální vybavení, trénujeme celoročně, připravujeme pro děti fotbalový kemp a mnoho dalších aktivit. Od září postavíme mini přípravku, mladší přípravku a starší přípravku. Skvělá je i spolupráce s rodiči. Uvidíme, kam až se časem posuneme.

Také jsem si všiml, tak vás hodně podporuje obec. Máte třeba i další sponzory?

Obci patří velké poděkování. Po letech spolu intenzivně spolupracujeme a vycházíme si maximálně vstříc. Není to jen o finanční podpoře, ale právě o vzájemné spolupráci. Poděkování patří samozřejmě i sponzorům, jejichž zájem o náš klub roste a daří se přivádět nové.

Jak vidíte budoucnost fotbalu v Malých Žernosekách?

Tím, že jsme aktuálně na nějaké vlně úspěchu, vidím budoucnost fotbalu v Malých Žernosekách dobře. Stát se samozřejmě může cokoli, proto zůstáváme nohama na zemi. Velkým cílem je výstavba nového zázemí. Aktuálně máme s obcí nějakou dohodu, pracujeme na projektu a chceme věřit tomu, že do dvou let, kdy klub slaví 80 let výročí založení, přivítáme hostující celky v novém.

Amatérský fotbal nemá v současnosti na růžích ustláno. Dokážete odhadnout, jak na tom bude za pět, deset let?

Okresní fotbalový svaz dělá na Litoměřicku svou práci dobře a snaží se klubům vycházet vstříc. Obcí, kde se hraje fotbal je v našem okrese zatím dost. Vnímám, že se v jednotlivých klubech zlepšuje práce s mládeží, s trenéry nebo marketingem. Na druhou stranu chybí mladí hráči. Uvidíme, až Ti starší srdcaři postupně skončí, zda se některé menší kluby na fotbalové mapě vůbec udrží. Zároveň si myslím, že ze strany FaČR by měla část sponzorských peněz zamířit i k menším klubům např. ve formě odměn pro trenéry. Vždyť i Ti se snaží fotbal významně posouvat dál.