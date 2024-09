Tým FC Libínky 1948 vyslal do světa jakýsi inzerát na nové hráče. „Nemáte kopačky? Nevadí, koupíme je,“ stojí na plakátku, který klub vydal mezi fotbalovou veřejnost.

„Bohužel, už nevěřím, že se někdo ozve. Takhle už bojujeme třetím rokem. Musíme si přiznat, že tady fotbal prostě skončí,“ sdělil Deníku smutnou novinku Miroslav Sachet, vedoucí klubu.

Libínky, které jsou části obce Polepy, začaly novou sezonu domácím debaklem 0:9 s Býčkovicemi. „Je mi to strašně líto, ale nedohrajeme ani tuhle sezonu. Víme, že nás čeká velká pokuta, je mi líto kluků z Býčkovic, kteří se u nás radovali. Ale jiná možnost není,“ pokrčil rameny.

Vaz klubu zlomil fakt, že v létě se vytvořilo několik rezervních týmů. „Odešli nám vlastně tři lidi, do toho se ještě jeden zranil. Ještě v červnu na turnaji jsme měli příslib, že by k nám přišlo sedm kluků. Jenže pak si B tým založila Hošťka nebo Křešice, k nám nakonec nikdo nepřišel. V téhle době je strašně těžké někoho nového sehnat. My starší už to vůbec nedokážeme. Mladí vám řeknou, že mají kamarády, ale ti fotbal hrát nechtějí,“ zdůraznil.

Fotbal v Libínkách skončí, hráči, včetně Sacheta, ale mají kam jít. „Předběžně jsem se domluvil s Křešicemi, že sebou vezmu sedm kluků a půjdeme do tamního béčka. Chtěli, abych dělat trenéra,, ale mě stačí asistent,“ mávl rukou.

Miroslav Sachet nevěří, že by se fotbal na libínské hřiště ještě někdy vrátil. „Těžko. Já jsem tady 17 let, kdysi tady byla mládež, ale to už je dávno pryč. Problémy mají i jinde, v dalších letech to bude horší a horší. Mladí prostě nejsou, o tom to prostě je,“ dodal.