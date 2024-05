Na hřišti SK Černiv jste vyhráli jasně 7:0. Jak jste celý zápas viděl?

Přijeli jsme tam s respektem, protože se nám už dlouho nepodařilo domácí porazit na jejich velkém hřišti. Navíc nám chyběli čtyři hráči ze základní sestavy. Na vesnický klub ale máme dost široký kádr, takže se nám absence podařilo skvěle nahradit. V úvodu utkání na nás byla vidět lehká nervozita, ale pak jsme začali hrát svoji hru. V poločase jsme vedli 2:0, po změně stran jsme přidali třetí gól a pak přidali další. Myslím, že to od nás bylo dobře odehrané utkání ve všech směrech.

Vy jste dal čtyři góly. Který z nich byl nejhezčí?

Myslím si, že nejhezčí byla moje první branka.

Máte klubovou kasu? Platil jste něco?

Klubovou kasu máme. Ano, musel jsem zaplatit, protože jsem pokladník. Takže si na to někteří hráči dohlédli (smích).

Jaké cíle mají Libotenice do konce letošního ročníku okresního přeboru?

Určitě chceme udržet aktuální čtvrté místo, budeme se ale snažit zabojovat o třetí příčku.

Vy jste zatím dal dvanáct branek. Sledujete tabulku střelců?

Tabulku střelců nesleduji, jsem rád, že dáváme góly. A je jedno, kdo je dá.

Prozradíte, kde a kdy jste začal s fotbalem?

S fotbalem jsem začínal v Libotenicích v sedmi letech, poté jsem šel do žáků v Roudnici nad Labem.

Kde všude jste vůbec hrál?

Do dorostu jsem šel na Fotbalovou farmu v Roudnici nad Labem. První mužský fotbal jsem si vyzkoušel v Brozanech, kde jsem se v A týmu neprosadil. Takže jsem odešel hrát krajský přebor na Bezděkov. Poté, co jsme sestoupili z přeboru, jsem šel do Litoměřic, kde se nám podařilo po první sezóně v týmu postoupit do divize. Tam jsem byl ještě rok a půl.

A dál?

Poté volaly Hrobce, kde jsem měl spoustu kamarádů ze žáků a dorostu. Tam jsme hráli také krajský přebor, dokonce se nám podařilo postoupit do divize. Bohužel jsme hned sestoupili a klub pak úplně zanikl. Poté Roudnice nad Labem a I. A třída, kde jsem byl rok. Pak následoval přesun do Libotenic.

Vzpomenete si na první tréninky a nějaký konkrétní zážitek?

Ani moc ne. Jen to, že kolem mě byli samí velcí kluci (smích). Byli to žáci od šesti do patnácti let.

Jste aktuálně v Libotenicích spokojený?

Ano, jsem. Máme skvělou partu a hrajeme dobrý fotbal. To mi stačí (smích).

Jaká je podle vás budoucnost fotbalu v Libotenicích?

V létě by měli přijít další mladí kluci, tak to vidíme dobře. Doufáme, že všechno vyjde.

Máte ještě nějaké konkrétní fotbalové plány?

Už ne. Kariéru zakončím v Libotenicích (smích).

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Určitě Spartě.

Co děláte, když zrovna nehrajete fotbal?

Věnuji se rodině a mám rád rybaření.