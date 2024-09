referent/referentka investic Stručná náplň pozice spočívá v: - přípravě a realizaci vybraných investičních akcí města; - dokladové a fyzické kontrole včetně dozoru nad svěřenými investičními akcemi města; - přebírání prací, zajišťování odstraňování nedostatků v průběhu jejich realizace; - průběžná kontrola čerpání rozpočtových finančních prostředků; - ukončení investiční akce a zavedení do majetku města. Předpoklady pro vznik pracovního poměru: fyzická osoba, která: - je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt; - dosáhla věku 18 let, je svéprávná, je bezúhonná; - ovládá jednací jazyk a splňuje další podmínky pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem. Požadavky na uchazeče: - minimálně středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou, stavební zaměření výhodou; - znalosti v oblasti příprav a realizací stavebních akcí; - znalosti legislativy při zadávání veřejných zakázek výhodou; - organizační a komunikační schopnosti, spolehlivost, rozhodnost, samostatnost; - velmi dobrá znalost práce na PC; - řidičské oprávnění skupiny B - aktivní řidič/řidička. Písemná přihláška musí obsahovat: - jméno, příjmení a titul uchazeče; - datum a místo narození, státní příslušnost uchazeče; - místo trvalého pobytu uchazeče; - datum a podpis uchazeče; - kontaktní spojení. K přihlášce připojte tyto doklady: - ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání; - životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech; - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál, nebo ověřená kopie); - případné další doklady prokazující Vaše znalosti a dovednosti. Předpokládaný termín nástupu: 01.10.2024, následně dohodou Místo výkonu práce: město Štětí Pracovní poměr: na dobu určitou 3 let s možností prodloužení Platové zařazení: dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů - platová třída 10 Zaměstnanecké výhody : 25 dní dovolené, stravenky, sick days, penzijní připojištění, Cafeteria Přihlášku s uvedenými doklady zasílejte doporučeně do 16.09.2024 na adresu: Městský úřad Štětí, k rukám tajemníka MěÚ Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí. Obálku označte: "NEOTVÍRAT - VŘ - REFERENT OMI". Přihlášku se stejným označením obálky je možné doručit osobně do podatelny Městského úřadu Štětí, Mírové náměstí 163, do 16.09.2024 do 11:00 h. Bližší informace k pracovní pozici: Ing. Monika Tydrichová, tel: 602 314 194. Přihláška a další požadované dokumenty k výběrovému řízení budou zpracovávány a vedeny pouze pro účely uvedeného výběrového řízení. Po skončení výběrového řízení budou uchazečům jejich písemné materiály vráceny. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo žádného uchazeče nevybrat a od výběrového řízení odstoupit nebo ho zrušit bez udání důvodu. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. 25 000 Kč

