Vedoucí tým soutěže nakonec potvrdil roli favorita ziskem dvou bodů po vítězném penaltovém rozstřelu, v němž se trefilo všech pět domácích exekutorů. Zápas zhodnotil trenér Býčkovic Jaroslav Markvart. „Byla to slušná divočina. Červené karty… Celkově to z naší strany nebyl ten výkon, na který jsme zvyklí. Hosté měli sestavu doplněnou o čtyři hráče z áčka a bylo to hodně znát. Každý si myslel, že je přejedeme, ale vůbec to nebylo jednoduché.“

Nesvazovalo vám trochu ruce, že se od vás výhra nad celkem ze spodku tabulky očekávala?

Určitě ano. Ale jak říkám, Křešice měly posílený kádr, hrál i kapitán a nejlepší střelec jejich áčka, takže to nebylo snadné.

Jste první v tabulce. Určitě byste na tomto místě rádi byli i na konci soutěže, že?

Rádi bychom zůstali co nejvýše a chceme, aby sem trošku chodili lidi. To by nám zatím stačilo. O postupu se vůbec nebavíme, to ne. Samozřejmě, kdyby to přišlo, bylo by to fajn, ale takhle nepřemýšlíme.

Jak vnímáte současnou situaci ohledně vládních opatření?

Mrzí nás to, protože to máme dobře rozehrané. Musíme doufat, že se to nějak srovná a že za 14 dnů budeme moci zase hrát a pojedeme dál.

Posílili jste před sezonou kádr?

Naopak jsme oslabili. Tři hráči skončili kvůli zaměstnání a jednoho jsme pustili do Úštěku. Ztráta čtyř hráčů základní sestavy byla zásah do mužstva. Kádr jsme pak doplnili o tři mladé hráče.

Takže se dá říci, že vás současné umístění v tabulce i překvapilo?

Určitě, příjemné překvapení. Takhle to někdy bývá. Nic moc nečekáte a ono si to sedne. Je to fajn, do dneška nám to zatím šlo.

Komu fandí býčkovická kabina? A jaké soutěže sledujete vy?

Myslím, že je to asi jako všude. Půlka Sparta, půlka Slavie, hecování probíhá. Já osobně rád sleduji různé zahraniční soutěže, ale nemám přímo svého favorita.