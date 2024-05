Jardo, jak hodnotíte poslední výhru 5:2 nad celkem Vrbice-Vetlá?

Utkání hodnotím velmi kladně. Hráli jsme dobře a získali tři body. Byl to pro mě výjimečný zápas, protože v minulé sezoně jsme hrál právě za tým Vrbice-Vetlá.

Vy jste nastřílel pět branek. Která z nich byla nejhezčí?

Určitě ta první, kdy se ke mně za malým vápnem dostal míč a já to přes klubko protihráčů trefil pod břevno.

Budete něco platit do klubové kasy?

Určitě mně to nemine, zatím jsem po zápase spoluhráčům zaplatil pivo.

V sezoně jste dal devět branek. Sledujete tabulku střelců?

Tabulku střelců sleduji, protože jsem soutěživý typ. A navíc se s mým kamarádem Pepou Kalhousem předháníme, kdo dá více gólů.

Aktuálně jste na čtvrtém místě tabulky. Jaké máte ambice do konce sezony?

Určitě ty nejvyšší. Postup do třetí třídy by byl fajn. Udržet kádr pohromadě. Hlavně, abychom byli všichni zdraví.

Jak jste vůbec začal s fotbalem?

K fotbalu mě přivedl táta. Bylo mi asi 7 let. Táta byl fotbalový rozhodčí 35 let, působil v Litoměřickém a Mělnickém okresu.

Kolika kluby jste doposud prošel?

Po dorostu ve Štětí jsem postupně hrál v těchto klubech: Počeplice, Račice, Bechlín, Radouň, Liběchov a Vrbice-Vetlá. Největší srdcovka je Počeplice, bohužel již zaniklý klub. Super parta na hřišti i mimo něj a vytoužený postup do třetí třídy. v sezoně 2011/12.

Vzpomínáte si na své první tréninky?

Jako kluk jsem ještě trénoval na škváře a domů jsem chodil špinavý jako uhel.

Jak se vám líbí v týmu FK Bechlín?

Líbí se mi tady. Je tu super parta a hodně lidí, kteří jsou ochotní pro klub udělat všechno. Ať je to od žáčků až po A-tým. Navíc po 35 letech hraju se svým kamarádem Pepou Kalhousem v jednom týmu. Naposledy jsme spolu hráli v žácích.

Máte ještě nějaké konkrétní fotbalové ambice?

V mém věku si asi ještě zahrát celou sezonu ve třetí třídě. Hlavně, aby vydrželo zdraví. Už se chci fotbalem jenom bavit.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Ani jednomu, jsem fanoušek FC Slovan Liberec.

Máte nějaké fotbalový vzor?

Mám jich víc - Alan Shearer, Marco van Basten, Jiří Štajner, Milan Baroš a král útočníků Zlatan Ibrahimovič.

Prozradíte nám čím se živíte a co vás kromě fotbalu ještě baví?

Pracuji jako strojník PS3 v papírně Mondi Štětí. Baví mně cestování s dcerou a přítelkyní. Dále silniční a horské kolo, hokej, lyže. Jsem prostě sportovní typ.