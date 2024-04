To máte pravdu, loni jste hráli ještě ve středu tabulky, teď už hrajete o postup, je to váš cíl?

Ano, postup je náš cíl, který jsme si jasně se všemi hráči stanovili a snažíme se ho uskutečnit.

Vy jste se dostal do Terezína z Ústí nad Orlicí… Co vás zaválo z východu na sever Čech?

Zavála mě sem láska, která mě stále podporuje ve všem co dělám, takže jsem tady velmi spokojený.

Jak jste prožíval tehdejší konec Terezína?

Tehdejší konec Terezina? To je strašně ošklivá vzpomínka které se bohužel nikdy nezbavím. Takové věci by se neměly nikdy a nikde stávat.

Poté jste prošel Travčicemi, Velkými Žernosekami a Libochovany, jaká to byla angažmá?

V Travčicích jsem nenastoupil ani do jednoho utkání, dokonce jsem tam nebyl ani na jediném tréninku. Myslel jsem si, že budu pomáhat, ale neměl jsem po rozpadu Terezína na fotbal ani pomyšlení, bohužel. Velké Žernoseky hrály dobrý fotbal, navíc je to sousední vesnice, takže jsem to zkusil. V Libochovanech jsem byl spokojen, tamní vesničané mají fotbal rádi a chodí podporovat svůj klub, což je strašný motor všeho.

Nedávno jste dal čtyři branky Podsedicím. Čím to, že vám to tak sedlo?

V letošní sezóně jsem dal už 16 branek a jsem rád, že mě tým podporuje. Všichni hráči odvádějí skvělou práci a výkony týmu jen stoupají. Sedá si postupně celý tým.

Klub je hodně aktivní i na sociálních sítích, hádám tedy, že budete muset za čtyři góly přispět i do klubové kasy, je to tak?

Sociální sítě jdou tak trochu mimo mě, moc se jím nevěnuji. Do kasy samozřejmě budu muset přispět, to si hlídá pokladník Jirka Lepič.

Pracujete v Německu, tréninky tedy asi nestíháte. Připravujete se nějak individuálně?

Ano pracuji v Německu, tréninky pochopitelně nestíhám, ale chodím se jednou týdně proběhnout.

Kdybyste měl popsat, co pro vás terezínský klub znamená…

Znamená pro mě všechno a vždycky bude na prvním místě!