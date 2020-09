Šestadvacetileté ofenzivní eso dalo hned polovinu branek při demolici Unionu Děčín, jenž si odvezl desítku. Navázalo tak na první domácí duel, v němž přispěl čtyřmi trefami k výhře 6:0 nad Hostovicemi. Venku ale zatím střelecky mlčí.

„Doma se mu hraje lépe, protože je to rychlostní typ a my máme v Bohušovicích velké hřiště, kde má plno prostoru na to své zrychlení využít,“ vysvětluje trenér Bohušovic Roman Lácha.

„Je to tak, mám rád volný prostor, kterého mohu využít,“ potvrzuje i sám Ortbauer. Ten má za sebou bohatou kariéru. Po fotbalových pláccích se prohání už dvacet let, v dorostu si vyzkoušel mimo jiné i Teplice, hrál i středočeský krajský přebor ve Vraném. V jeho kariérním životopise jsou ale i destinace jako Roudnice či Štětí. „V Bohušovicích už jsem ale spokojený,“ neplánuje odchod, ačkoliv vyšší soutěži společně s týmem, jenž před dvěma lety hrál I. A třídu, by se nebránil.

„Já jsem v zimě měl nějaké nabídky, ale tady mi to vyhovuje. Chtějí po mně góly, jsem trochu osvobozený od černé práce, běhání a bránění,“ usmívá se potutelně. „Ano, dá se říct, že mi to trenér trochu ulehčuje. Vím, že to není úplně fér vůči ostatním klukům, ale mou prací jsou góly. Dokud je dávám, je to dobré. Horší by bylo, kdyby mě střelecká forma opustila.“

Spoluhráči ale zkrátka přijít přesto nemusejí. „Slíbil jsem před sezónou, že pokud budu nejlepší střelec soutěže, dám do kabiny sud,“ odhaluje. „Občas mi přijde, že mě teď kluci hledají přihrávkami ještě víc, než kdy jindy,“ směje se. A zatím to vychází. Devět tref aktuálně stačí na průběžné vedení kanonýrů v I. B třídě. Pokud mu forma vydrží, spoluhráči mu na dokopné jistě rádi odpustí, že do obrany se mu příliš nechtělo.