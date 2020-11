Dohráno! Alespoň pro kalendářní rok 2020. Fotbalová asociace České republiky schválila ukončení podzimní části, do 1. ledna 2021 se tak neodehraje žádný fotbalový zápas mimo profesionální soutěže. Stopku dostaly Česká fotbalová liga, divize, krajské soutěže od přeboru až po I. B třídy a samozřejmě i okresní soutěže. Všechny kluby tedy musely sáhnout do svých podzimních plánů. Zatímco někde počítají s individuální přípravou až do začátku zimního drillu, jinde by se, v případě rozvolnění opatření, vrátili ihned ke skupinovým tréninkům.

Rozhodnutí přitom neovlivňuje, jakou soutěž kluby hrají. Do tréninku by se vrátily například Brozany (ČFL) či Litoměřicko (krajský přebor), proti nejsou ale ani v Libochovicích (okresní přebor) či Lovečkovicích (IV. třída).

Mezi poloprofesionální celky na Litoměřicku se řadí Brozany, hrající třetí nejvyšší soutěž, a Štětí, které startuje v Divizi B. Každý ale řeší jiný úhel pohledu. „Hráčům jsme dali individuální plán do 8. listopadu, pak uvidíme, jak se bude situace vyvíjet. Rádi bychom se třeba v prosinci vrátili ke skupinovému tréninku, přes Vánoce dostanou kluci krátké volno, a pak, podle toho, kdy naplánují obnovení soutěží, skočíme do klasické zimní přípravy,“ řekl trenér Jiří Šmidrkal.

„Trénujeme individuálně, ale řešíme spíš, jak to bude po novém roce. V zimě nám končí několik hráčů, které jsme měli na hostování, přitom zbývá ještě sedm zápasů z podzimu,“ trápí šéfa Štětí Milana Plíška. „Navíc nemáme umělku, což je pro nás další problém. Pokud se začne hrát hodně brzy, budou to pro náš klub další náklady, a navíc doma je prostě doma,“ postěžoval si.

Na problém s umělkami vyzráli v Litoměřicích. „Také nemáme vlastní, ale pokud není možnost využít tu v Brozanech nebo v Lovosicích, jsme na těch házenkářských na školních hřištích,“ přiblížil trenér FK Litoměřicko Štěfan Knapík. Také on by byl pro skupinky, pokud by to bylo možné. „Zatím to ale moc nevypadá, takže připravujeme pro kluky individuál do Vánoc, pak bude zhruba do půlky ledna volno, a následně už snad budeme moci naskočit do klasické zimní přípravy,“ dodal.

BRIGÁDY NA HŘIŠTI

Některé kluby využívají volno k úpravám ve svém areálu. Ať už z estetického hlediska, nebo z donucení. Zatímco v Roudnici vyměnili sítě za brankami, v Žitenicích museli vzít hráči do ruky lopaty a kolečka s pískem. „Prasata nám rozryla hřiště, takže naše tréninky jsou teď na hřišti, ale v trochu jiném směru,“ řekl kapitán celku hrajícího okresní přebor Stanislav Starý.

VĚTŠINA CHCE BÝT PŘIPRAVENÁ

Ačkoliv kluby zatím netuší, kdy budou moci nejen hrát, ale vůbec naskočit do zimní přípravy, většina chce být připravená. „U nás kluci chodili na tréninky i v těch skupinkách po šesti, takže není problém je teď 'donutit' běhat, a jakmile to půjde, vrátit se ke skupinovému tréninku,“ řekl sekretář Libochovic David Hajný.

„Musíme být připravení! Prohráli jsme doma klíčový zápas podzimu, takže pokud chceme být přichystaní na odvetu, kluci nesmějí vypadnout z tempa,“ přidal pohled předseda lovečkovického fotbalu Karel Kučera. „Kluci mají nařízené, aby se udržovali zatím každý sám. Samozřejmě to není ideální, takže jakmile to bude jen trochu možné, spojíme se zpět do skupin. Na zimní přípravu máme objednanou i halu, věřím, že úsilí, které jsme tu do fotbalu za poslední roky investovali, se nám ještě v této sezóně vrátí,“ dodal s odkazem na vzestup Lovečkovic.

Ne všechny kluby to ale vidí stejně. Například lovečkovický konkurent v boji o postup ze IV. třídy, tým Prackovic, už společnou přípravu odpískal. „Ani v běžném režimu už kolikrát v závěru listopadu netrénujeme, takže je to spíš o každém z nás, jak se bude udržovat. Na podzim tak určitě nebudeme měnit individuál za skupinky,“ řekl obránce Jan Pechánek. „Společnou přípravu většinou začínáme v lednu, poté následuje únorové soustředění. Doufám, že to už budou současná opatření volnější a budeme moct vyrazit i letos.

Individuálně trénují také Lovosice. „Zatím moc nemáme na co se připravovat. Co když soutěže začnou až v březnu?“ pravil s obavami trenér Roman Podrazil. „Jistě že hráči dostali pokyn se udržovat, ale pořád to není klasická příprava. Já především doufám, že po takové dlouhé přestávce dá svaz klubům dostatek prostoru na to, aby se mohly znovu adekvátně připravit, protože individuál je sice fajn, ale skupinový trénink rozhodně nenahradí,“ uzavřel šéf lovosické lavičky.

