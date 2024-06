Přesto to tamní fotbalisté nezabalí a s chutí jdou do další sezony. Za to jim patří potlesk a uznání. „Doufám, že budoucnost fotbalu na Podbradci bude stále pokračovat, záleží pouze na počtu hráčů,“ řekla v rozhovoru pro Deník Iva Briksová, vedoucí TJ Podbradec.

Tým, který spadá pod obec Mšené-lázně, má v kádru několik cizinců. Například Tomáš Michalík ze Slovenska a nebo hned čtveřice hráčů z Turecka – Devran Bala, Feyzullah Oruk a bratři Hamdullah a Muhammed Bacaru.

Tým TJ Podbradec vybojoval v poslední sezoně jediný bod. Přesto mu chuť do fotbalu nechybí.Zdroj: archiv klubuFotbal se zde hraje od roku 1971. V témže roce se vybudovalo hřiště, v roce 1978 kabiny. V roce 2011 došlo k přerušení sportovní činnosti klubu, která byla obnovena v rove 2012 partou místních nadšenců. Tamní hřiště má přezdívku Ďolíček.

Za celou sezonu jste získali jediný bod. Hodnocení asi nebude pozitivní, viďte?

Letošní sezónu bych hodnotila jako smolnou. Tým na začátku sezony posílil o dva hráče. Z důvodu toho, že netrénují, se museli sehrávat až při samotném zápase.

Tým vyfasoval řadu těžkých porážek. Hráči zaslouží uznání, že je to neotrávilo…

U nás hrají kluci pro zábavu a lásku k fotbalu. Samozřejmě, že výsledky nás mrzí. Do každého zápasu jsme šli ale opět naplno.

Přihlásí se Podbradec i do další sezony?

V současné době jsem mluvila s každým hráčem zvlášť, všichni mají zájem o to, aby se v Podbradci fotbal udržel. Další sezónu jsme přihlásili.

Budete se snažit nějak posílit váš hráčský kádr?

V nové sezóně bychom měli posílit kádr o tři hráče, kteří se mi ozvali se zájmem hrát v našem klubu. Poptávku po hráčích jsem zveřejnila na internetových stránkách. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet.

Všiml jsem si, že za vás nastupují i cizinci, je to tak?

Většinou to jsou hráči z Turecka a pracují s Tomášem Michalíkem. To je náš hráč ze Slovenska, který je přivedl. Bohužel jsou často pracovně vytížení, takže nestíhají všechny zápasy.

Jak je to u vás s vedením klubu? Kdo všechno se o fotbal v Podbradci stará?

Vedení klubu není až tak těžké, jelikož se o tento klub staráme už 12 let. Ze začátku patří největší dík patří mým rodičům (manželé Šestákovi), kteří tento klub založili vlastně kvůli bratrovi Láďovi. Veškerá administrativa je na mě a mém bratrovi. Co se týče přípravy hřiště, jako lajnování, pověšení sítí nebo příprava grilu, tak se hodně zapojuje obránce a můj manžel Ondřej nebo brankář Michael Vrba. Sekání hřiště nám obstarává obec Mšené-lázně.

Můžete odhadnout, jaká je budoucnost vašeho fotbalového klubu?

Doufám, že fotbal na Podbradci bude stále pokračovat. Záleží pouze na počtu hráčů.

Vy jste vedoucí klubu. Co všechno máte na starosti?

Jako vedoucí týmu tady působím již 12let. Zajišťuji veškerou administrativu. Počínaje od zjištění, kteří hráči budou na následující zápas, až po samotné psaní zápisu zápasu. Komunikuji s FAČR, obstarávám zajištění veškerého občerstvení. Dále pak příprava hřiště na následující zápas včetně úklidu kabin a praní dresů.

Jak vnímáte situaci v amatérském fotbale? Kluby v této době bojují často o holé přežití…

Mám pocit, že v amatérském fotbale prostě hráči nemají o fotbal zájem. Ztrácí chuť hrát, přijít do kolektivu a pobavit se. Myslím, že všichni by nejraději hráli jen pro výhru. Tím ztrácí amatérský fotbal tu krásu, kde kluci přišli, po zápase si sedli, pokecali a tvořili tím ten kolektiv. O tom by to hlavně mělo být.