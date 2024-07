Jak byste hodnotil poslední sezonu? Skončili jste v I.B třídě desátí, přesto jste šli dobrovolně do okresního přeboru…

Podzim byl po delší době relativně dobrý. Jarní část nezačala špatně, měli jsme nové vedení a trenéra. Účast na trénincích ale byla bídná. Chybí nám mladší hráči a ti starší hráči, včetně mě, už hrát nechtěli. Věděli jsme, že několik klíčových hráčů odchází, takže jsme přihlásili okresní přebor. Nechtěli jsme v I.B třídě dostávat debakly.

Takže budete chtít tým omladit?

Je to tak. Omlazujeme. Máme dorostence, kteří mohou hrát za chlapy i za dorost. Někoho jsme ještě nakoupili, musíme posílit. Tým bude trénovat Jaroslav Paneš, který naposledy vedl děti v Liběšicích. Rezerva bude hrát ve „trojce.“

Vypadá to, že Křešice čekají velké změny. Je to tak?

Zase se změnila část vedení. Ti, kteří do toho šli, jako třeba Mára Faust, zjistili, že to najednou asi nestíhají. Budeme se nově zaměřovat na mládež, máme nové sponzory, začali jsme lépe komunikovat s obcí, které nám bude pomáhat. V srpnu budeme dělat nábor. Jak dětí, tak dospělých. Dorost a starší žáky budeme spojovat s Vědomicemi. Podle mě je to velký restart fotbalu v Křešicích.

Říkal jste, že máte hodně mladých hráčů. Těch není zrovna dostatek.

Musím říct ještě jednu věc. Bylo špatně, že se tady kdysi rozpustili starší žáci a dorost. Teď prostě chceme, aby Áčko bylo postavené na mladých a hráči 35 a výš by měli chodit za béčko. Realita bude ale asi jiná. Z Lounek třeba přišel mladý Čmejla, chytat bude jeho táta, kterému je 40. Aktuálně vlastně nemáme brankáře. Bažant se odstěhoval do Mostu, Smejkal odešel do Bechlína. Navíc nás strašně trápí zranění hráčů okolo dvaceti, pětadvaceti let. Mají problémy s kotníky a koleny.

Budete nějak měnit tréninky?

Chceme trénovat pořád stejně. Věříme, že mladí vytvoří kolektiv a partu. Na podzim chcete dělat soustředění. V sobotu 13. července jsme tu měli Memoriál Petra Kořána, byl tady skákací hrad, atrakce.

Budete s A týmem v další sezoně bojovat o rychlý návrat do I.B třídy?

Cílem je, aby se náš nový tým sehrál. Uvidíme, kolik bodů budeme mít po podzimu. Pak se můžeme bavit o tom, co bude a nebude. Jsme ale realisté, snadné to nebude. Ostatní týmy mají také mladé kluky, třeba Liběšice nebo Hošťka. My chceme ještě posilovat, peníze máme. Otázkou je, zda někoho seženeme.

Pojďme ještě k mládeži. Zmínil jste dorost a starší žáky. Co ostatní kategorie?

Máme mladší a starší přípravku. Máme 16 nových dětí, ale chceme nabírat další. Je tady pět nových trenérů, třeba Marián Beškovský. Na druhou stranu nám skončil Franta Nekovařík, jeho dcera šla hrát do Roudnice a už by to nestíhal. V prosinci chceme dělat další náborový den.

Vy jste tedy „jenom“ člen výboru?

Ano. Sice mě přemlouvali, abych dělal předsedu, ale tohle mi stačí (smích).