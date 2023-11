Proti Sokolu Bříza se béčko Dušníků nemohlo dlouho prosadit, hosté půl hodiny drželi statečně bezbrankový stav. „Nám se sešla skvělá sestava, útočně laděná. Jen jsme neměli hlavního brankáře, jinak máme skvělou obranu, takže Bříza se k výraznějšímu ohrožení naší branky nedostala. První gól jsem do brány přímo dotlačil, pak z nás spadl stres a soupeř se složil. Kdyby neměl skvělého brankáře, tak by dostal tak o pět gólů víc."

Béčko SK Dušníky je doma silné, na podzim před vlastními fanoušky vyhrálo všech pět duelů. Do noty mu hraje i kvalitní terén. „Kvalita venkovních hřišť je v této soutěži velmi špatná. Doma můžeme hrát kombinační fotbal. Snažíme se hrát co nejvíc týmově, ne to dávat jen na jednoho útočníka," tvrdí Manda.

Béčko Velkých Žernoseků si dvěma vysokými výhrami spravilo náladu

Rezerva mužstva, která je nováčkem I. A třídy, kde si vůbec nevede špatně, by ráda postoupila do okresního přeboru. Na jaře se pokusí dostat přes Bechlín, který má na čele jednobodový náskok. „Škoda, že jsme zbytečně ztratili v závěru zápasu bod v Křešicích. A také jsme se nesešli na Ploskovice, což mě mrzí nejvíc. Byl jsem pracovně v zahraničí, nestihl jsem se vrátit na zápas. Na jaře prostě musíme vše vyhrát a ten Bechlín přeskočit."

Vladimír Manda si pochvaluje možnost ve III. třídě střídat hokejově. „Tohle je skvělá věc, protože týmy stárnou, dorosty skoro nejsou, takže není odkud omlazovat a doplňovat družstva. Podle mě by bylo fajn zavést hokejové střádání i v okresním přeboru. My si naštěstí můžeme pomoct hráči z áčka, ale pokud se sejdeme všichni z béčka, tak dáme i tak dohromady kvalitní tým. Ale jinak máme béčko i pro hráče širšího kádru áčka, se kterým většina i trénuje. I proto bychom hráli rádi okresní přebor."

SK Dušníky B - TJ Sokol Bříza 10:0 (3:0). Branky: 29., 36., 57. a 58. Manda, 55. a 60. Kokeš, 40. Fiala, 77. Žúbor, 90. Pišl. Rozhodčí: Bartoš - Huml, Huja. ŽK: 1:1. Diváci: 30.