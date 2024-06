Zdroj: Stanislav Beneš

„Bylo to celkem bojovné utkání. Moc šancí jsme neměli, asi jsme dali hostům lekci z produktivity. Bojujeme o záchranu, tady jsme s body zase tak moc nepočítali. Je to další krok k tomu, abychom to zvládli,“ usmál se Luboš Sviták, hrající předseda TJ Dobříň.

Jeho tým má průměr jedné vstřelené branky na zápas. Směrem do ofenzivy je to velká bída. „Letos je to velká slabina, my se ale v útoku trápíme vlastně každý rok. Teď je to extrém. Moc nám to tam nepadá, často nás ještě zachraňují dorostenci, jelikož máme větší marodku,“ přiznal.

Po podzimu v Dobříni nebylo vůbec veselo. Tým měl pouhých sedm bodů, navíc prohrál první dva jarní zápasy. „To jsme ale měli Litoměřicko B a Hošťku. Poté jsme už ale v základní hrací době neprohráli, je to snad osm zápasů. Ve středu 5. června nás ještě čeká dohrávka proti týmu Mšené-Lázně. Rozhodně tu šňůru chceme natáhnout,“ má jasno Sviták.

Počet týmů, který by měl letos sestupovat, je zatím zahalený velkým otazníkem. „Co jsem slyšel, tak by měly padat dva týmy. Jenže ze zákulisí toho hodně slyšíte. Údajně by se měl spojovat Černiv s Libochovicemi. Taky jsem slyšel, že Roudnice B, která hraje I.B třídu, by měla jít snad až do třetí třídy. Je to složité a teď je to těžké, odhadovat, co bude na záchranu stačit,“ pokrčil rameny.

Dobříň se můžu chlubit mládežnickým týmem, v současnosti mají v klubu dorost. „Musím poděkovat našim trenérům, kteří to drží s vypětím všech sil. Snažíme se ještě shánět další kluky, je to hodně složitý věk. Začínají mít jiné záliby, třeba holky. Navíc přechází ze základní školy na střední. Ale rozhodně tady chceme dorost udržet,“ zdůraznil Sviták.

Klub by se výhledově nebránil založení přípravky. Podle předsedy by nebyl problém s počtem dětí, ale s počtem trenérů. „Kolikrát to funguje tak, že rodiče přivedou své dítě a stanou se z nich trenéři,“ podotkl.

Jinak je ale tým dospělých aktuálně v dobré kondici. „Mančaft je omlazený, navíc výhledově jsou tady naši dorostenci. Někteří hrají za chlapy už ve 14 letech. Dokonce nám dávají góly, to je jedině dobře,“ má jasno.

Luboš Sviták uznává, že role předsedy je časově náročná. „Nechci se vytahovat, nebo snad stěžovat. Je to časově náročné, občas něco pomůže. Hodně nám pomáhá obec. Před několika lety si vedení vzalo pod sebe majetek fotbalového klubu. Stará se o úpravu hřiště. Nedávno jsme dostali předčasný vánoční dárek, obec nám dala robotické sekačky,“ poděkoval na dálku.

Také Sviták moc dobře ví, že aktuální situace v okresním fotbale není dobrá. „Musíte mít mládež a nebo peníze, abyste si mohli dovolit někoho přivést. Bude to ale spíše upadat, týmy se v lepším případě budou spojovat. Výhledově to lepší nebude,“ dodal předseda TJ Dobříň.