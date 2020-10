/OKRESNÍ FOTBALOVÁ PŘÍLOHA/ Fotbal v Lovečkovicích si prošel bídným obdobím. Teď však pomalu, ale jistě vzkvétá. Hlavní zasluhu na tom má především předseda zdejšího oddílu Karel Kučera, jenž nikdy nevzdal snahu zachránit zdejší klub.

IV. třída sk. A: Lovečkovice (v černém) - Liběšice B. | Foto: Deník / Radim Tuček

„Před pár lety to bylo hodně špatné. Nebyli hráči, nebyly výkony, a tak jsme se dobrovolně přehlásili ze III. do IV. třídy. Jenže další sezónu se nic nezlepšilo,“ vzpomíná na bídný ročník 2018/2019 Kučera. Lovečkovice skončily u dna, jejich body za celý rok by se snad daly spočítat i na prstech jedné ruky. „Na poslední zápas přišlo jen deset hráčů. Sedl jsem si s nimi a ptám se: 'Budeme pokračovat, nebo to zrušíme? Kdo chcete dál hrát fotbal za Lovečkovice?' Dva z těch deseti řekli, že končí,“ popisuje nejhorší chvíle, kdy prožíval lovečkovický fotbal klinickou smrt.