„Rád bych si ještě zahrál s tím mladším, ale tomu je teprve deset. Nevím, jestli mi tak dlouho vydrží zdraví,“ vyjádřil své přání zkušený matador, který působil dlouhá léta v nejvyšší soutěži a vyzkoušel si i zahraniční angažmá. Ve 45 letech je III. třída okresního přeboru ideálním víkendovým relaxem.

FOTBAL UŽ JE JEN RELAX

„Fotbal hraji, protože se potkám s kamarády, jinak už se ani moc neudržuji. Občas vytáhneme s manželkou po okolí kola, ale že bych chodil běhat nebo plavat? To ne,“ zakroutil hlavou. „Zaprvé na to nemám čas, a zadruhé mě už všechno bolí a nechce se mi,“ rozesmál se. „Výhodou okresní soutěže je, že se nemusí nikam daleko cestovat, takže mě to ještě pořád baví.“

RADOVESICE: ZVLÁŠTNÍ MIX

Radovesice jsou zvláštním fotbalovým mixem, který snoubí zkušenost a dravé mládí. Ještě v minulé sezóně občas naskakoval Vladimír Manda, kterému je 60 let! „Teď už jsme z něj udělali trenéra, ale zhostil se toho výborně,“ popsal Ivan Křemenák, sekretář klubu. „Máme tu ale například Tomáše Horu, který hrál snad celou kariéru za Brozany a patří tam k elitním střelcům, divizi si tam zakopal i Petr Klimeš,“ vypočítal.

Oproti tomu stojí nadějné mládí. Proti Travčicím začali v základu tři hráči narození v roce 2000 a později, stejný počet přišel v průběhu utkání z lavičky. Mezi nimi i Adam Pikl. Kdo ví, třeba se po boku zkušených mazáků i on jednou vyšplhá do této rubriky.