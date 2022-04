Trenér Fraňous ovšem jednotlivce vyzdvihovat nechtěl. „Označil bych to jako velice dobrý kolektivní výkon, soupeře jsme přehráli, oni měli v kádru hodně mladých a nezkušených kluků. My to máme postavené spíše na zkušenosti.“ Ačkoliv je Milešov lídrem, za postupem se nutně netlačí. „Chceme si hlavně užívat hru, předvádět hezký fotbal a bavit diváky. Uvidíme, na co to bude stačit,“ dodal na závěr milešovský kouč.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS

II. třída dospělých – Kožíšek Re/max OP 16. kolo:

Lukavec – Brňany 4:2 (31. Pech, 35. Kacl, 41. vl. Závada, 67. Kolář – 8. Hajný, 61. Kunert)

Dušníky – Žitenice 7:0 (10. Kühn, 30. Kacálek, 41. Hyťha, 60. Kacálek, 70. Bauer, 85. vl. Šmejkal, 89. Bauer)

Malé Žernoseky – Slavoj Úštěk 3:1 (32. vl. Roubal, 52. Gebur, 70. Černý – 82. Blažek)

Dobříň – Budyně nad Ohří 0:0 pen. 8:9

Litoměřicko B – Libochovice 1:1 pen. 5:6 (39. Pocner – 35. Řezníček)

Lovosice B – Podřipan Rovné 0:2 (24. Lisec, 57. Kubeš)

Libotenice – Černiv 1:3 (83. Pilař – 10. Horák, 74. Uličný, 90. z pen. Uličný)



III. třída dospělých sk. „A“ – 16. kolo:

Velemín – Čížkovice 1:1 pen. 5:3 (73. Nohál – 26. z pen. Gajdoš)

Ploskovice – Milešov 1:5 (65. Tanchak – 14. Petrik, 17. Boháč, 30. Petrik, 85. Sláma, 90. Petrik)

Býčkovice – Úpohlavy 1:0 (52. Bereš)

Vchynice – Velké Žernoseky 2:4 (47. Martykán, 58. Král – 33. Vocásek, 40. Vocásek, 42. Beran, 77. z pen. Beran)

Sulejovice – Travčice 2:2 pen. 1:3 (3. Perkner, 22. Perkner – 12. Letafka, 52. Vitásek)

Radovesice – Třebívlice 4:3 (29. Pikl, 18. Bušek, 29. Klimeš, 60. Bušek – 47. Seifert, 59. Kotlář, 67. Režný)

Prackovice n. L. – Sokol Křesín 3:3 pen. 4:2 (51. Barták, 67. Šalda, 70. Poláček – 4. Halada, 10. Halada, 57. Halada)



III. třída dospělých sk. „B“ 16. kolo:

Liběšice B – Mšené Lázně 2:3 (53. Tafat, 62. Hendrych – 6. Jarošík, 44. Juraš, 74. Tumpach)

Lounky Chodouny – Sokol Račice 2:1 (4. Udatný, 76. Pátek – 71. Šíma)

Bechlín – Polepy 5:0 (17. Hajner, 29. Janda, 49. Hajner, 56. Vachoušek, 78. Macek)

Straškov-Vodoch. – Předonín 4:2 (15. Vlastník, 59. Pokorný, 65. Michálek, 88. Čučka – 28. Marek, 30. Marek)

Hoštka – Rovné B 4:0 (26. Beruška, 42. Šinfelt, 47. Svoboda, 82. Slavíček)

Vědomice – Kleneč 5:1 (17. z pen. Bláža, 34. Bláža, 38. Suk, 57. Černý, 86. Novák – 7. Kysela)



IV. třída dospělých sk. „A“ – 12. kolo:

Budyně n. O. B – Lovečkovice 2:2 pen. 4:5 (20. Politeo, 69. Stuchlý – 63. Husák, 66. Galia)

Libochovany – Medvědice 2:1 (32. Gašpárek, 74. Škárka – 22. Laube)

Zahořany – Křešice B 0:5 (7. Polák, 25. Hingar, 3. Suchánek, 42. Suchánek, 44. Hingar)

Třeboutice – Libínky 1:4 (42. Cuc – 2. Sachet, 9. Kubíček, 54. Fulín, 62. Fulín)



IV. třída dospělých sk. „B“ – 12. kolo:

Židovice – Podlusky 0:2 (66. Balek, 71. z pen. Rubeš)

Bechlín B – Dušníky B 1:1 pen. 3:4 (9. Kratochvíl – 61. Fiala)

Ctiněves/Libk. – Přestavlky 1:1 pen. 2:4 (73. Rosa – 7. Rytíř)

Střížovice – Kostomlaty 4:3 (5. Pabiška, 10. Hampl, 54. Kolář, 87. Kolář – 31. Kalhous, 72. Kalhous, 76. Davalos Vallejo)

Račiněves – Vrbice-Vetlá 1:1 pen. 2:4 (80. Bubák – 70. Hašek)