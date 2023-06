„V úvodní půlhodině dvě nepříjemná zranění, utržený sval a kolaps, takže pro nás to mělo špatný vývoj už od začátku. Za 30 let, co jsem ve fotbale, nepamatuju tak černý scénář,“ smutnil předseda Úštěku Rudolf Rešl.

Ten musel už ve 4. minutě oželet ztrátu klíčového stopera Františka Svobody, pilíře obrany, který má zkušenosti i z krajského přeboru a divize. Při malé domů mu totiž nevydržel lýtkový sval, míč se navíc odrazil tak nešťastně, že před domácím hráčem zívala odkrytá branka a Žitenice tak rázem vedly 1:0. "Hned v úvodu se nám tak rozpadlo všechno, co jsme si připravovali," smutnil Rešl.

Další komplikace přišla po půl hodině hry, kdy se z ničeho nic skácela k zemi další úštěcká opora Jan Šikl. "Už večer nám psal z nemocnice, že je v pořádku, prý mu jen chyběly nějaké minerály," uklidnil fanoušky muž, jenž je zároveň kapitánem Úštěku. Přesto pohroma pro jeho tým pokračovala. Domácí nakonec nasázeli šest branek a souboj o čelo zcela ovládli.

Křešice si smlsly na Českých Kopistech. Premiéru si gólem osladil mladý Zálevský

„Pokračovali jsme ve hře, k níž jsme se vrátili v Lukavci po těch dvou předchozích porážkách. Začali jsme tedy znovu bojovat, dostupovat a pressovat soupeře a vůbec jsme soupeře nepustili k jeho hře,“ líčil kapitán vítězů Stanislav Starý.

V Úštěku panoval krom zklamání i smutek. "My jsme původně na postup vůbec nemysleli, věděli jsme, že se o něj budou rvát hlavně Žitenice a Lukavec. Jenže když pak tři čtvrtě roku vlastně neprohrajete a jste do posledních kol ve hře o první místo, tak to trochu zamrzí. Samozřejmě bychom tu I. B třídu brali, kdyby to dopadlo, ale nepočítáme s tím, že by si to Žitenice nechaly v posledním kole sebrat," hlesl na závěr Rešl.