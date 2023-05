"Paradoxem je, že jsem prakticky celou kariéru nastupoval na pozici brankáře, jenže v prosinci 2021 jsem měl v Alpách úraz ramene, který mi znemožnil pokračovat na této pozici. Od té doby hraju v útoku," překvapil mladík se sedmičkou na zádech na úvod rozhovoru.

Jste odchovancem Střížovic, kam jste se vrátil po letech strávených ve Štětí. Byla to pro vás jasná volba a jediná možnost?

Volba to byla jasná, protože ve Střížovicích byla dobrá parta, fotbal se hrál pro radost a taky kvůli budoucímu pracovnímu vytížení, jelikož přes týden nemám mnoho času na tréninky. Jediná nabídka to samozřejmě nebyla, další přišla třeba z Mělníku, tu jsem ale odmítl právě kvůli časové náročnosti a dojíždění.

Jaké byly roky ve Štětí a co vám to dalo po fotbalové stránce?

Ve Štětí jsem začal na pozici brankáře a naučil jsem se spoustu nových věcí. Měli jsme i individuální golmanské tréninky, při nichž nám pomáhali zkušení gólmani. Určitě jsem za léta strávená v tomto klubu rád, posunulo mě to dál.

Do této rubriky vás poslalo šest branek proti Bechlínu, který jste porazili 6:3. Stalo se vám už někdy něco podobného?

Nestalo. Maximálně při přátelském utkání, kde jsem dal pět branek, ale v soutěžních utkáních se mi nic podobného nepovedlo. Každopádně doufám, že tohle nebylo naposledy (úsměv).

Co na to říkali spoluhráči?

Spoluhráči byli překvapeni stejně tak, jako já (smích). Hned po zápase mě zvali na pivo, ale musel jsem odmítnout, jelikož jsem musel druhý den do práce.

A přispěl jste alespoň něco do klubové kasy?

Určitě tam něco přihodím, ale hlavně dám něco na dokopnou za celou sezónu.

A zohledníte v tom i případné vítězství v tabulce střelců? Šest branek vás dostalo do čela této statistiky, sledujete ji?

Sleduji a nezastírám, že je příjemné se na to dívat, ale určitě se podle toho neřídím. Důležité je, že fungujeme jako tým. Samozřejmě by to bylo zpestření první sezóny, kdy nastupuji na pozici útočníka.

Ve 22 letech máte ještě velkou část kariéry před sebou, letos to na postup Střížovic nevypadá. Nepřemýšlíte zkusit to ještě někde výš?

Upřímně, se Střížovicemi na postup v nejbližší době určitě nemyslíme. Nabídka na přestup výš byla, ale odmítl jsem, opět kvůli práci. Každopádně kdyby přišla nějaká zajímavá, přemýšlel bych nad ní.