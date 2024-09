Lukáši, naposledy jste doma přetlačili Malé Žernoseky 5:3. Jak byste zápas hodnotil?

První poločas jsme zvládli dobře, hráli vysoko na půlce soupeře a podle toho vypadal i poločasový výsledek 4:0. Po dlouhé poločasové pauze jsme nemohli chytit tempo a taky to tak vypadalo. Žernoseky se dostaly do tempa a my byli pod tlakem. Za stavu 4:2 dostal Mejzroš červenou kartu a už jsme se viděli v kabině. Naštěstí to dobře dopadlo, byla to zasloužená výhra.

Vy jste k výhře přispěl dvěma góly. Jak padly?

První branka se zrodila z centru od Kmochyho, kdy jsem lehce tečoval míč a brankář už na to nestačil reagovat. Druhá akce byla o poznání pohlednější, kdy jsem dostal míč do tahu, nahrál jsem míč opět Kmochymu, který přelstil brankáře i obránce a vrátil mi balón pod sebe a já už měl prázdnou bránu.

Aktuálně už máte na kontě pět branek. Sledujete nějak víc tabulku kanonýrů?

Občas se někdo zmíní v kabině jak si zrovna vedeme v tabulce střelců. Ale mým největším fanouškem je můj otec (smích). Ten mě pravidelně informuje, takže to ani sledovat nemusím.

Rovné zatím drží třetí místo. Jaké jsou ambice v letošní sezoně?

Myslím si, že asi nemusím tajit, že ambice jsou velké. Jdeme ale krok po kroku a chceme se hlavně prezentovat pěkným fotbalem, což do nás stále cpe trenér Pavel Veleba.

Sestřih utkání Roudnice nad Labem - Lenešice. | Video: Ladislav Pokorný

A co postup? Chtěli byste v případě, že byste si ho vybojovali, jít do I.B třídy?

Zatím nad tím vůbec nepřemýšlíme, máme za sebou čtyři kola a cesta je dlouhá. Minulý rok jsme tu možnost měli, i když jsme byli druzí. Ale rozhodli jsme se setrvat v okresu.

Vy jste v Rovném od roku 2017. Jak se vám tady vlastně líbí?

Pěkně to utíká, asi to bude i zapříčiněno covidovou pauzou. V Rovném jsem opravdu spokojený, máme kvalitní tým, super partu a zkušeného trenéra.

Pojďme k vám. Kde a kdy jste vůbec začal s fotbalem?

S fotbalem jsem začal v Roudnici nad Labem, kde celý život bydlím. Začal jsem až v osmi letech, když se dělal v Roudnici nábor nových hráčů.

Fotbal vám přinesl jistě mnoho fotbalových zážitků a příhod. Podělil byste se s námi o ten nejzajímavější?

Když hrajete okresní přebor, tak těch příhod je opravdu mnoho. (smích) Však se stačí podívat na seriál Okresní přebor a dokážete si to představit. (smích) Byl jsme na mnoha turnajích v cizině, takže to byly skvělé zážitky. Ale ten nejlepší byl asi si zahrát na Stínadlech proti Teplicím, tehdy jako mladší žák. Pak následoval zápas Teplic s Brnem a my jsme měli možnost jít jako doprovod s hráči, což byl v těch letech neskutečný zážitek.

Je vám 26 let. Máte nějaké konkrétní fotbalové sny nebo ambice?

Postupem let se ty ambice mění a člověk si uvědomuje, že nebude hrát věčně. A proto si myslím, že někteří lidé v Rovném, kteří se tady skvěle starají o fotbal, by si zasloužili vyšší soutěž.

Je nějaký tým, kde byste si chtěl zahrát? Nebo už do konce kariéry zůstanete v Rovném?

Kdyby zavolala Barcelona, tak by mi to asi nevadilo (smích). Zpátky do reality, momentálně jsem v Rovném opravdu spokojený.

Jak byste ohodnotil současnou situaci české fotbalové reprezentace?

To je téma na dlouhé hodiny. Je pravda, že fotbal je už opravdu takticky propracovaný a hrozně se to vyrovnává. Ale zpět k naší reprezentaci, máme plno kvalitních hráčů, ale trochu mi přijde, že poslední roky to hráči mají spíše za zásluhy, než aby hráli hráči, kteří mají formu. A podle toho to vypadá.

Prozradíte čtenářům, čím se živíte a co vás kromě fotbalu ještě baví?

Pracuji jako bezpečnostní technik, kdy primárně dohlížím na bezpečnost práce ve firmě. Co se týče dalších koníčků, tak pravidelně navštěvuji fitko, rád vyjedu na kole a nepohrnu nějakou dovolenou u moře (smích).