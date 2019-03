Terezín – Spekulace potvrzeny, fotbal v Terezíně končí! Oba týmy Sokola – A tým a starší žáci – k pondělnímu dni odstoupily z probíhající sezony 2018/2019. V Terezíně došlo k přerušení fotbalové činnosti už potřetí v novém tisíciletí.

„Do jarní části sezony již nenastoupíme. Nejsou hráči, a to jak u dospělých, tak u dětí. Áčko by šlo do odvet ročníku 2018/2019 přesně s jedenáctkou hráčů a to se opravdu nedá. Konečný verdikt vyšel z kabiny,“ popsal okolnosti odstoupení ze soutěže III. třídy dospělých předseda klubu Roman Vítek, který zároveň dodal, co bude s hráči: „Sedm kluků už má nové angažmá. Čtyři odešli do Černiva, po jednom hráči sáhly Libínky, po jednom Slavoj Litoměřice a jeden hráč šel do Bohušovic. Je dohoda, že kdybychom seniorské mužstvo obnovili, hráči se k nám vrátí.“