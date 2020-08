Sedmadvacetiletý útočník je, jak sám přiznává, slušným kanonýrem, sedm branek dal ale mezi muži poprvé. „V dorostu se mi jich jednou povedlo osm, ale na seniorské úrovni bylo maximum pět tref,“ svěřil se Deníku.

Na jeho místě možná mohl být jeho spoluhráč Marek Kozák, který se trefil šestkrát, jenže to stihl už v první půli. „Ten to stihl za poločas, já si říkal, že by bylo fajn ho alespoň dohnat, a nakonec jsem ho o gól překonal,“ pousmál se forvard, který nosí desítku. V tu dobu měl na kontě „jen“ čtyři góly, se zbytkem si dal pořádně na čas. Jeho chvíle přišly až v 80., 83. a 85. minutě.

Jistě, v tu chvíli už byl soupeř úplně odevzdaný a unavený, přijel totiž jen v deseti lidech. „Ne vždycky jsou ale zápasy proti oslabeným soupeřům jednoduché,“ upozornila sedmigólová hvězda víkendu. „Musím ale říct, že tohle bylo snad poprvé, co to bylo opravdu snadné,“ přiznal. „I z naší strany to bylo velice povedené utkání,“ doplnilspokojeně.

ZÁPISNÉ JEŠTĚ NEPLATIL

Takový počin se jistě nekoná každý den, je tak téměř jisté, že klubový pokladník nejen sedm branek, ale i zápis v novinách zohlední. To koneckonců očekává i Fišara. „Zatím jsem nic neplatil, ale myslím, že kluci si určitě rádi a brzy vzpomenou,“ usmál se.

Možná, že nyní si ho budou obrany soupeřů více hledět, útočník Travčic si z toho ale hlavu nedělá. „Možná, že některý trenér na mě svůj tým upozorní, protože si toho všimne, ale že bych měl nějaký stres z toho, že na mě budou nastoupení? To ne,“ zakroutí hlavou na závěr.

