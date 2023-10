Před sezonou se 23letý fotbalista vrátil z Býčkovic, čekaly se od něj góly. Dával je, výhry ale nepřicházely. „Máme tři body z utkání proti rezervě Dušníků, jenže to byla kontumace. Teď jsme se konečně sešli, bylo nás snad šestnáct. V sestavě byli i mladší kluci, to je hned znát," vykládal usměvavý blonďák po utkání.

Hosté z Křešic přijeli do šest kilometrů vzdálených Ploskovic bez posil z áčka, na zeleném pažitu to bylo znát. „Od začátku jsme byli lepší, oni brzy odpadli. Už ten třetí gól v první půli, můj druhý, byl takový laciný, trefilo mě to. A pak čtvrtý byl také zadarmo, možná i další. Přišlo mi, že to brankáře nebavilo, asi ani celou obranu soupeře."

FOTO: Český granát se zablyštil. Díky hattricku Bezemka vyhrál nad Třebouticemi

Hráči Sokola si ale s chutí zastříleli, zářil především Hajný. „Šest gólů jsem dal naposledy v dorostu. Jsem za to moc rád, snad teď půjdeme nahoru. Chtěli bychom být aspoň v půlce tabulky, loni tu byli kluci třetí a postoupili, ale to jsem byl ještě v Býčkovicích."

V Ploskovicích je nyní spokojený, i když… „Bydlím tu, mám tu kamarády. Parta je dobrá, jenže se netrénuje. Je to pak znát, chybí nám kondička. Věřím, že se to zlepší. Ani sám nevím, proč kluci nechtějí chodit na tréninky…"

Jedna ze šesti branek Daniela Hajného:

Zdroj: Deník/František Bílek

Nepomýšlí Daniel Hajný na vyšší soutěž? „Uvidíme, možná časem. Teď jsem tady, mám za úkol dávat góly. Ale jsou tu i jiní šikovní kluci, třeba Vietnamci a nebo kolega Jirka z útoku, který je sice starší, ale v noze to má," pochválila opora Ploskovic spoluhráče Kosaře.

V příštím kole se Ploskovice představí v Podluskách.

TJ Sokol Ploskovice - FK Schoeller Křešice B 10:0 (3:0). Branky: 18., 38., 48., 51., 58. a 87. Hajný, 19. a 53. Kosař, 78. Aur, 90. Bulín. Rozhodčí: Kučera - Landa (N), Moravec (N). ŽK: 1:1. Diváci: 31.