Michale, v prvním kole jste doma sestřelili 7:0 Libochovice. Jak jste celý zápas viděl?

Zápas s Libochovicemi nám vyšel podle představ. To, co jsme si řekli v kabině, jsme plnili do puntíku. Naše hra byla jednoduchá a efektivní. Soupeře jsme prakticky nepustili k našemu vápnu.

Vy jste se blýskl pěti góly. Který z nich byl nejhezčí?

Nevím, jestli zrovna nejhezčí. Ale podle mě byl nejdůležitější můj první gól, který nám přinesl klid na kopačky.

Musel jste něco za váš střelecký počin dávat do klubové kasy?

Do kabiny jsem přinesl basu pivek, kterou jsme si po výhře řádně vychutnali.

Jaké ambice má vůbec Křesín v této sezoně?

Naše ambice? Skončit v tabulce co nejvýš. Být do třetího místa by bylo super, ale čeká nás ještě spousta těžkých zápasů.

Pojďme k vám. Kde a kdy jste začal s fotbalem?

S fotbalem jsem začínal asi ve 12 letech právě v Libochovicích. Odtud jsem pak šel na Fotbalovou Farmu v Roudnici nad Labem.

Sledujete často tabulku střelců?

Přiznám se, že občas se na ní podívám. Rozhodně na ní nekoukám po každém zápase.

Fotbalisté Sokola Velké Žernoseky (žluté dresy) doma porazili FK Křesín 3:2. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

Zapátráte v paměti? Vybral jste váš nejlepší gól v dosavadní kariéře?

Co si tak vzpomínám, tak nejhezčí gól jsem dával v dresu Fotbalové Farmy proti Litvínovu. Gól padl přímo z rozehrávky na středu hřiště. Zapadlo mi to do šibenice. Tehdy jsem využil nové pravidlo, kdy se při rozehře po vstřelené brance mohlo hrát směrem k soupeřově bráně. Tak jsem to zkusil a padlo to tam.

Jste stále mladý hráč. Neláká vás přestup do jiného klubu?

Touha zahrát si někde výš je veliká, Křesín je ale moje „srdcovka.“ Navíc mě trápí problémy s kotníky.

Jak vidíte budoucnost fotbalu v Křesíně?

Budoucnost klubu je ve hvězdách, tak jako na každé vesnici, kde se fotbal ještě drží. Mladých kluků, co by chtěli hrát fotbal, nikde moc není. Věk nezastavíme a ti „zkušenější“ hráči budou ubývat. Doufám, že se nám ale podaří fotbal v Křesíně držet co nejdéle. Máme tu super zázemí, partu a fanoušky. Uděláme maximum.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Nefandím ani jednomu. Mým oblíbeným týmem jsou Teplice.

Prozradíte čtenářům čím se živíte a co vás kromě fotbalu ještě baví?

Kromě fotbalu se věnuji jiným sportům, jako tenis, nohejbal nebo badminton. Pracuji ve státní sféře, dál bych to nechtěl moc rozvíjet.