Zápas v Malých Žernosekách jste vyhráli 4:0 a připsali si další tři body do tabulky…

Ale byl to těžký zápas. Ukázali jsme v něm však houževnatost a bojovnost našeho týmu, díky čemuž se nám podařilo urvat výhru.

Vy jste k ní pomohl hattrickem. Budete platit něco do klubové kasy?

Za hattrick se u nás nic neplatí, díky bohu (smích).

Vy byste to měl asi drahé, v minulém kole jste dal gólů dokonce pět. Začátek jarní části vás tedy evidentně zastihl ve skvělé formě…

Ano, docela mi to tam teď padá, s klukama jsme přes zimu potrénovali a teď sklízíme ovoce. Co se týče mě, tak já se začal více soustředit na zakončení jak v tréninku, tak v zápase, a je to znát.

Celkem jste se trefil už dvacetkrát, stíháte čelo tabulky střelců. Díváte se na tuto statistiku?

Ano, sleduji to, ale výsledky týmu jsou přednější.

Daří se i týmu, v tabulce jste na vyrovnaném čele čtvrtí. Jaké jsou ambice Křesína?

Ambice týmu jsou umístit se co nejvýše.

Krom vašeho mateřského klubu jste prošel roudnickou VOŠkou. Co vám to dalo?

Hrál jsem tam čtyři roky, určitě mi to dalo hodně do fotbalu, co se týče zkušeností či přípravy na zápasy.

Jste stále mladý. Je nějaká meta, které byste chtěl ještě ve fotbale dosáhnout, nebo je to pro vás spíš koníček po škole či práci, a nikam už se nehrnete?

Bohužel, už je to pro mě jen koníček. S prací se to špatně kloubí. Ale určitě bych se rád podíval někam výše, kdyby přišla ta správná nabídka.