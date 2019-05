Litoměřicko – Ačkoliv IV. třída měla volný víkend, uplynulé kolo v okresních soutěžích přineslo řadu parádních zápasů, které diváky rozhodně nenudily. Těžko vybírat ten nejzajímavější…

První s druhým. To byl zápas okresního přeboru Pokratice (v zeleném) - Libotenice. Domácí svého soka smetli 6:0. Fotbal ilustrační | Foto: Deník / Radim Tuček

Začněme ztrátou lídra okresního přeboru. Kdo by si myslel, že Pokratice si po minulé výhře nad Libotenicemi v poklidu dokráčí pro postup do I. B třídy, spletl by se. Vedoucí celek totiž prohrál na hřišti předposledního Straškova-Vodochody 1:2 po penaltách a Libotenice se tak znovu přiblížily na dva body.