Naposledy doma Žernoseky porazily 3:2 Křesín. „První poločas neměl moc tvář. Sice jsme soupeře roztahovali, ale zapomněl se vracet do bloku. Po změně stran to bylo lepší, trochu nás trápí koncovka, chybí prostě kvalitní útočníci. Nakonec jsme ten zápas strhli díky menším změnám v rozestavení. Zkušenější hráči šli do středu pole, hosty jsme pak přehrávali,“ zhodnotil zápas Robert Lesche, mladý trenér Sokola (ročník 1990).

Jeho celek na jaře v pěti zápasech posbíral jedenáct bodů, aktuálně drží sedmé místo. „Na podzim jsme se trochu hledali, teď si to snad sedlo. Měli jsme těžkou přípravu,“ usmál se.

„Hlavně disponujeme mladým kádrem. Chceme být hodně na míči a prostě více běhat. Jsme poprvé v situaci, kdy můžeme stavět vlastní odchovance,“ zdůraznil.

Velké Žernoseky mají kompletní mládežnické týmy, v minulé sezoně dokonce založily B tým, který hraje čtvrtou třídu. „Asi to nevíte, ale kdysi se s námi chtělo spojit Litoměřicko. Díky té mládeži jsme vlastně takový unikát. Je zatím dlouholetá práce Michala Berana, který ty kluky posbíral a tři roky se jim věnoval. Nejsme tak silní kombinačně, ale na tuhle soutěž jsme nabušení fyzicky. Když k tomu dáme lehkou špetku taktiky, tak můžeme porazit většinu soupeřů. Teď nás čekají Malé Žernoseky, lídr tabulky. To nám asi nastaví zrcadlo,“ má jasno Lesche.

Pokud se zeptáte na ambice celku, který na mapě leží mezi Ústím nad Labem a Litoměřicemi, odpověď vás možná překvapí. „Chtěli bychom co nejdříve posbírat nějaké body a pak to nechat dohrát právě ty mladé hráče. Na tréninky chodí hromada lidí, je potřeba, aby naši mladíci dostali v Áčku čuchnout. No, a příští rok půjdeme tvrdě na postup. Máme příslib od dvou hotových hráčů, kteří by nás měli posílit. Rádi bychom to stabilizovali a hlavně natáhli ještě více diváků,“ prozradil kouč Velkých Žernosek.

Tamní fotbalový klub se může pyšnit velmi pěkným areálem. Diváci chodí jak na zápasy chlapů, tak třeba na turnaje přípravek. Pomocnou ruku samozřejmě podává samotná obec. A další nezbytní sponzoři. „Paní starostka za nás hodně kope. Máme tady příslib nové umělé trávy. Vnímáme, že řada jiných týmů má existenční problémy. Proto si vážíme toho, jak to máme u nás,“ pronesl s pokorou.

„Hráče tady neplatíme, zrušili jsme proplácení cesťáků, peníze dáváme na občerstvení pro přípravku. Hodně se toho u nás změnilo. Víme, že musíme pracovat pořád stejně, abychom tady všechno udrželi,“ dodal Robert Lesche.