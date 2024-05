Hosty vysvobodil vítěznou trefou z 90. minuty Pavel Kupera. „Byl to prostě nefotbalový zápas. V prvním poločase jsme byli mírně lepší, ale jinak to byla bída. Domácí urputně bránili, navíc tam mají maličké hřiště. Neseděl nám jejich styl fotbalu. Hodně fyzické a kontaktní. Nakonec jsme dali na konci šťastný gól a jeli pryč,“ řekl s úsměvem Evžen Rainer, předseda SK Velemín.

Tým, který leží pod Milešovkou, nejvyšší horou Českého středohoří, zapsal čtvrtou výhru v řadě a potvrdil velké jarní zlepšení. „Měli jsme perfektní zimní přípravu, takže jsme si libovali, že se nám bude dařit. Jenže jsme prohráli ve třech zápasech hned dvakrát prohráli. Byli jsme v obavách. Naštěstí jsme porazili silnější týmy, takže teď je to paráda,“ liboval si.

Velemín potřeboval ve druhé části sezony zabrat, jelikož podzim zakončil na předposledním místě. „Podzim? To byla velká bída. Zranil se nám klíčový střední záložník, takže byl celý podzim mimo hru. To se na výsledcích podepsalo. Kluci makali, ale fotbalově to nebylo nic moc, navíc chyběly body. Teď se to zvedlo,“ konstatoval.

Ve vyrovnané tabulce je Velemín osmý, na třetí místo ale ztrácí pouhé dva body. Do konce zbývají čtyři kola. „Máme plán. Chceme získat alespoň šest bodů a posunout se v tabulce na páté, čtvrté místo,“ stručně pravil Rainer.

Kondice tamního fotbalového klubu není aktuálně špatná. Přispívá k tomu několik faktorů. Tím jedním a hodně důležitým je mládež. „Je pravda, že to není lehké. Ale nejsme v tom sami. Máme šanci čerpat hráče z dorostu. Teď hráli tři dorostenci, často jich bereme víc. Bez toho bychom měli neřešitelný problém,“ přiznal předseda klubu.

Dorost Velemína je spojený společně s fotbalovým oddílem v Lukavci. Krom toho má Velemín i žákovský tým. „Od září plánujeme opětovné založení přípravky. Budeme jenom potřebovat vyřešit post trenéra,“ konstatoval.

FOTO, VIDEO: Křivdu z Bíliny hodili za hlavu a obrali silný Děčín

Právě navazování jednotlivých mládežnických kategoriích je podle Rainera v současné době klíčové. „Stačí se podívat do Lukavce. Dorostlo jim to tam do dorostu, ale nezaložili tam opět přípravku. Teď už je pozdě. My dorost doplňujeme čtyřmi kluky ze žáků, jinak by to nešlo. Držíme se křečovitě, jsme malá obec. Na těch vesnicích to skomírá, dorostů je málo. Sledujeme to třicet let,“ pokrčil rameny.

Budoucnost okresního fotbalu není dobrá. Jak to vidí velemínský předseda? „Směřuje to k tomu, že se kluby budou více sdružovat. Tohle už je vlastně běžné v žákovské a dorostenecké kategorii. Já zastávám názor, že by se i v dorostu mělo hrát s menším počtem hráčů. Jako v žácích, prostě 8+1. Jasně, je to menší hřiště a jiný fotbal. Ale věřím, že by to daleko lépe fungovalo,“ prozradil Rainer.

Ten už fotbal nehraje, naskočí jen v případě, že je málo hráčů a nebo chybí brankář. „Já už se tam necpu. Jinak ale v týmu hrají oba synové a ještě synovec,“ podotkl.

Litoměřicko a divize? Prioritou je pohárová trofej a postup rezervy

Práce předsedy pro něj není těžká, protože v klubu fungují další dva faktory, které jsou důležité pro samotný chod celého fotbalového oddílu. „Být předsedou není tak hrozné. Aktuálně máme parádní složení výboru, takže máme rozdělené kompetence. Tvoříme parádní tým, hned je to lepší,“ pokýval hlavou.

Třetím pilířem je pak finanční pomoc od samotného vedení obce. „Podařilo se nám dostat obec na takovou úroveň finanční podpory, že jsme v klidu. Za to moc děkujeme. Nemusíme bláznit a zuřivě tady vymáhat od hráčů pětistovky. Obec se zasadila o to, aby se ten fotbalový klub prostě udržel. Samozřejmě pomáháme tím, že řešíme dotace, které pro nás mají smysl. Když to vezmu loňský rok, tak nám z rozpočtu 240 tisíc přispěla obec 130 tisíc. Zbytek jsme si obstarali právě z dotací. Pokud tohle všechno funguje, tak nám to ve vedení klubu klape a člověk se může starat o jiné věci,“ uzavřel vše Evžen Rainer.