Naposledy Dynamo zvítězilo na hřišti Býčkovic 7:4. „Bylo to vlastně takové hokejové utkání. Co se skóre týče. Myslím si, že jsme byli lepší, inkasovali jsme zbytečné góly. To nás stálo větší klid. Domácí hráli od 39. minuty po vyloučení o deseti. Po změně stran jsme opět hráli svou hru, jenže zase přišli zbytečné góly a strachovali jsme se až do konce. Naštěstí jsme to ustáli,“ usmíval se Jiří Kalous, vedoucí A mužstva a společně s Michalem Telerovským také trenér.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

Podzim se celku, který je součastí města Roudnice nad Labem, moc nevydařil. Jarní část vypadá daleko lépe. „Věříme, že se v tabulce budeme zvedat. Hlavní je, abychom utekli sestupovému pásmu. Hodně nás mrzí porážka v Bříze, kde jsme byli lepší, ale nakonec tam smolně prohráli 2:3,“ zalitoval Kalous.

Podlusky se mohou pyšnit opravdu širokou mládežnickou základnou. Kondice tamního fotbalového klubu vypadá velmi dobře. „Máme minipřípravku, dvě mladší přípravky, starší přípravku. Krajské soutěže pak hrají mladší a starší žáci a také náš dorost. Myslím si, že naše kondice je na velmi dobré úrovni. Chtěl bych pochválit všechny trenéry, které u nás máme. Funguje nám spolupráce napříč týmy,“ zdůraznil člen tamního výboru.

Mládež je v současné době základ pro klubovou budoucnost. A pro hromadu týmu velký luxus. „Mládeži se věnujeme, víme, že to je základ. Dorostenci pomáhají našemu týmu mužů, bez nich bychom ani hrát nemohli,“ pokýval Kalous hlavou.

Podlusky mají velkou výhodu v tom, že jsou součástí Roudnice nad Labem. „Na našem sídlišti děláme náborové akce. Daří se nám to, děti chodí. Chceme také založit mladší dorost, jelikož končí hodně starších žáků,“ prozradil.

Dynamo má v dalších letech jasné ambice. Jaké jsou? „Po konci sezony chceme udělat dobrou přípravu a přivést tak tři zkušenější hráče, kteří by doplnil náš hodně mladý tým. Následně se chceme v horizontu dvou let vrátit zpět do okresního přeboru,“ má jasno Kalous.

Ačkoliv to v Podluskách s fotbalem vypadá dobře, i tady si uvědomují, že amatérský fotbal uvadá. „Ubývají děti, to je největší problém. Ať se na mě nikdo nezlobí, děti prostě zlenivěly. My máme štěstí, že máme hřiště kousek od sídliště. Jinde ale mají velký problém,“ dodal Jiří Kalous.