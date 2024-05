Naposledy doma sice nastřílely Býčkovice čtyři góly, výhru 7:4 si ale odvezlo Dynamo Podlusky. „Podlusky tam mají mladé a běhavé kluky. My jsme se moc nesešlo, ale byl to dobrý fotbal. Na jaře nás trápí hodně zraněných hráčů, máme problém se vůbec sejít. Ale parta nám tady drží, to je hlavní,“ řekl Antonín Andrle, vedoucí mužstva a stále aktivní rozhodčí.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

Malá vesnička, která leží nedaleko Litoměřic, je sice předposlední, sestupu se ale nebojí. „Chceme to jaro v klidu dohrát, věřím, že se zachráníme. Padat by měl snad jenom jeden. Já věřím, že se nám postupně budou vracet uzdravení hráči a že se naše výkony zlepší,“ zdůraznil Andrle.

Býčkovice nemají mládežnické týmy, po podzimu navíc jejich kádr oslabil. „Děláme maximum, aby se tady fotbal hrál. Málokdo si může hráčsky vyskakovat. V zimě jsme pustili nějaké hráče, třeba do Lukavce. Tím se nám to trochu zvrtlo,“ pokrčil rameny.

Andrle má o nižším fotbale přehled, jak už bylo řečeno, je na okrese aktivním sudím. „Budoucnost? Myslím si, že tak pět let to bude ještě v pohodě. Pak se ale uvidí. Hráči zase zestárnou. Člověk ale neví, co bude další týden. Když to přeženu, tak také záleží na tom, kdo má jakou manželku,“ podotkl s úsměvem.

Býčkovice věří, že „trojku“ zachrání a v další sezoně budou hrát v horní polovině tabulky. „Minulou sezonu jsme hráli okresní přebor, věřím, že příští sezonu budeme hrát ve třetí třídě vršek tabulky. Finančně hodně spoléháme na obec. Vedení, v čele se starostkou, nám jde na ruku. Vybíráme také peníze mezi sebou, abychom to utáhli. Svaz vám nic nedá, naopak určité věci nám zdražují. Třeba poplatky za jednotlivé členy. Finanční stránka je problematická,“ zakroutil Andrle hlavou.

Fotbalový klub trápí ještě menší problém se zázemím. „Mluvili jsme s obcí o nutnosti hřiště oplatit. Chodila nám na hřiště prasata, navíc kus pozemku patří co chráněné oblasti. Věřím, že to podaří,“ dodal na závěr.