Do fotbalového turnaje se přihlásilo šest klubů, které se rozdělily do dvou skupin. Ve skupině A byly Bohušovice, Dušníky a Litoměřice. Ve skupině B Pokratice, Lovosice, Liběšice.

Na prvním místě skončili fotbalisté Liběšic, kteří ve finále turnaje dokázali porazit Litoměřice 3:2.Třetí místo patří Litoměřicku, čtvrté pořádajícím Bohušovicím. Na pátém místě skončily Lovosice a poslední Dušníky.

„Především bych chtěl poděkovat všem účastníkům turnaje za reprezentaci svých klubů a vysokou úroveň předvedených výkonů. Dále poděkování, že všichni účastníci dorazili vždy včas a v plných sestavách, takže se nemuselo v této těžké době nic lepit,“ sdělil za pořádající celek Jaroslav Knechtl.

„Z naší strany pořádajícího klubu hodnotíme turnaj velice pozitivně až na malý zádrhel v programu, kdy nám do toho vstoupilo počasí a dohrávka byla v týdnu. Vše nakonec dopadlo výborně, přišlo hodně diváků, byl viděn nádherný fotbal, hodně gólů a to to tady šlo především,“ dodal Knechtl.