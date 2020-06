Jistotu semifinále si už po dvou ze tří kol ve skupině F vybojovaly Lovečkovice, ačkoliv ještě v 86. minutě prohrávaly v Libínkách 0:2, od 42. minuty navíc hrály bez vyloučeného Husáka. Pak však srovnali Krist a Matoušek, obrat dokonali hosté v penaltách. Díky tomu získali nedostižný čtyřbodový náskok, do semifinále je doprovodí suverénní Litoměřicko B.

POMÍCHAL POSTRČIL DÁL ÚPOHLAVY

První postupující už je znám i ve skupině E, kde jde dál Hoštka, jasno je také v áčku. Zde se mohou radovat zatím suverénní týmy Travčic a Úpohlav. První jmenovaní doma smetli Třebenice 8:1, Úpohlavům vystřílel postup Lukáš Pomíchal. Sám totiž obstaral všechny čtyři branky ve Vchynici a se spoluhráči se po výhře 4:2 mohl radovat.

Červenou kartu viděli také diváci v Libochovanech, kde se po dvou žlutých už po půl hodině hry pakoval ze hřiště hostující Kacálek. Úštěk ale dotáhl zápas až do penalt, kde podlehl 2:3, přesto stále drží druhou postupovou příčku. Naději udržely také Mšené Lázně. Jejich souboj s Vědomicemi rozhodl v 90. minutě Jiří Trejbal a domácí tak díky třem bodům dotáhli svého soupeře, navíc s lepším vzájemným zápasem. O obou postupujících tak rozhodne až poslední kolo.

DIVOKÁ SHOW V PŘEDONÍNĚ

Nejbláznivější duel se odehrál v Předoníně, kam přijela rezerva Štětí. „Už v nedávném přáteláku z toho byla pěkná mela, takže bylo jasné, že nás nečeká procházka růžovou zahradou a bude to hlavně o chladné hlavě,“ líčil manažer Štětí Milan Plíšek. A měl pravdu.

Souboj dvou rivalů, kde se řada hráčů zná, a jejichž hřiště dělí méně než tři kilometry vzdušnou čarou, poznamenal i výkon rozhodčích. Na obranu hlavního sudího Jiřího Hanuše třeba konstatovat, že byl delegován sám, na čarách mu asistovali dva laici.

Štětí si do poločasu vypracovalo dvoubrankový náskok, pozornost ale poutaly tvrdé zákroky, mnohdy až za hranicí pravidel, a také valná hromada domácích hráčů, kteří dost vehementně reklamovali ofsajd u první štětské branky. „Nestačili jsme se divit, a co se tvrdých zákroků týče, jde vidět, že mezi některými hráči moc přátelství nepanuje,“ glosoval suše Plíšek.

To hlavní ale mělo teprve přijít. Ve 48. minutě přehlédl sudí jasnou penaltu po faulu na hostujícího Berušku. „Asi měl strach z domácího publika, nebo nevím,“ rýpl si Plíšek. Po hodině hry navýšil na 0:3 Brůža, a ačkoliv už se domácí chystali rozehrávat ze středu hřiště, vložil se náhle do hry pomezní, který signalizoval ruku. Následovala strkanice, pětiminutové dohady a zrušení branky. „Hlavní sudí nám ublížil i vzápětí, kdy neuznal další regulérní gól, tentokrát z půlky hřiště sám odpískal ofsajd, ačkoliv pomezní nic nesignalizoval. To proto, že žádný nebyl ani náhodou,“ vypočítal dále manažer hostujícího klubu.

SKUPINA NULA

Štětí přesto nakonec přidalo další tři trefy a i díky hattricku Daniela Lisce si spolu s Bechlínem zajistilo v předstihu postup do play-off. Zajímavostí je, že oba týmy zatím ještě neinkasovaly, Předonín a Ctiněves naopak ještě branku nedaly, a to i přesto, že Předonín kopal v závěru zápasu proti Štětí penaltu. S trochou nadsázky se tak dá „déčko“ označit jako „skupina nula“.

„Je třeba pochválit naše hráče, kteří předvedli velmi dobrý výkon a zaslouženě vyhráli. Velkým plusem je také to, že to zvládli především v hlavě a věnovali se jen fotbalu a některá dost nepochopitelná rozhodnutí dokázali v atmosféře předonínského areálu ustát,“ pochvaloval si po utkání Plíšek.

TURNAJ OKRESNÍHO FOTBALOVÉHO SVAZU



SKUPINA A:

Čížkovice – Medvědice 5:1 (3:1)

Branky: Drátovník 2, Šírek (PK), Přibyl, Udatný – Neruda. Rozhodčí: Došek. ŽK: 1:0. Diváci: 60.

Třebívlice – Podsedice 5:0 (2:0)

Branky: Fux, Válek, Šamou, Kotlář, Rambousik. Rozhodčí: Kučera. ŽK: 1:1. Diváci: 75.



SKUPINA B:

Vchynice – Úpohlavy 2:4 (2:1)

Branky: Bartoš (vlastní), Král – Pomíchal 4. Rozhodčí: Fišl. ŽK: 1:0. Diváci: 50.

Travčice – Třebenice 8:1 (2:0)

Branky: Vitásek 4, Serbený 2, Kozák, Novák – Preis. Rozhodčí: Hlaváček. ŽK: 0:1. Diváci: 100.



SKUPINA C:

Mšené Lázně – Vědomice 3:2 (1:0)

Branky: Trejbal, Tajč, Fáry – Matička, Ortbauer. Rozhodčí: Mojžíš. ŽK: 2:1. Diváci: 100.

Dobříň – Budyně nad Ohří 2:1 (0:0)

Branky: Štros, Janata – Rážek. Rozhodčí: Dobrý. ŽK: 3:3. Diváci: 100.



SKUPINA D:

Předonín – Štětí „B“ 0:5 (0:2)

Branky: Lisec 3 (1 z PK), Uřídil, Beruška. Rozhodčí: Hanuš. ŽK: 1:0. Diváci: 80.

Bechlín – Ctiněves 8:0 (5:0)

Branky: Macek 2, Šmída, Kratochvíl, Herynk, Tichý, Hakl, Matoušek. Rozhodčí: Čada. ŽK: 0:0. Diváci: 80.



SKUPINA E:

Hoštka – Polepy 5:2 (5:1)

Branky: Svoboda 3, Polák, Dopater – Grepl 2. Rozhodčí: Hlavatý. ŽK: 0:1. Diváci: 120.

Libochovany – Úštěk 3:2 PK (1:1, 1:1 – 4:2 PK)

Branky: Podráský 2 (1 z PK) – Jelínek, Šplíchal. Rozhodčí: Marčaník. ŽK: 1:4. ČK: 0:1 (Kacálek). Diváci: 100.



SKUPINA F:

Litoměřicko „B“ – Střížovice 6:0 (4:0)

Branky: Černuška 3, Loula, Skála, Hájek. Rozhodčí: Andrle. ŽK: 0:0. Diváci: 50.

Libínky – Lovečkovice 2:3 PK (1:0, 1:2 – 1:3 PK)

Branky: Robouský, Fulín – Krist, Matoušek. Rozhodčí: Fišl. ŽK: 1:0. ČK: 0:1 (Husák). Diváci: 40.



Další kolo:

Skupina A:

Medvědice – Třebívlice (sobota 17.00)

Podsedice – Čížkovice (sobota 17.00)

Skupina B:

Třebenice – Vchynice (sobota 17.00)

Úpohlavy – Travčice (neděle 17.00)

Skupina C:

Budyně n. O. – Mšené Lázně (sobota 17.00)

Vědomice – Dobříň (sobota 17.00)

Skupina D:

Ctiněves – Předonín (sobota 11.00)

Štětí B – Bechlín (neděle 17.00)

Skupina E:

Úštěk – Hoštka (sobota 17.00)

Polepy – Libochovany (sobota 17.00)

Skupina F:

Lovečkovice – Litoměřicko B (sobota 14.00)

Střížovice – Libínky (sobota 17.00)